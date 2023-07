Gerardo Fernández Noroña difundirá este jueves 27 de julio los logros de la 4T en Estados Unidos

Gerardo Fernández Noroña, aseguró a connacionales que en la embajada de Estados Unidos, se planea un “complot para tirar” al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador porque desde ahí se financia a la oposición.

“Hoy en la embajada Estados Unidos, hoy se hace el complot para tirar al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, ahí financian a Claudio X. González, ahí se hizo la alianza PRI PAN PRD, se hace toda la línea para estar golpeando a nuestro gobierno, como lo hicieron con el de (Luiz Inácio) Lula, en Brasil, como lo siguen haciendo ahora que regresó, como lo hicieron con (Rafael) Correa, como lo hacían con Cristina Fernández, como lo hicieron con todos los gobiernos populares de estos países”, aseguró el diputado con licencia.

Durante la asamblea informativa que realizó en New Jersey, Estados Unidos con connacionales, como parte de la gira que realiza por el país vecino, el aspirante a la coordinación nacional de los comités de defensa de la transformación, señaló a los presentes que ningún presidente les va a resolver la vida, tras cuestionar la situación en la que viven los inmigrantes mexicanos en aquel país, señaló que si no alzan la voz y exigen sus derechos nadie lo va a hacer.

“Yo sé que no es esto lo que vinieron a oír, yo sé que ustedes vinieron a oír quién les puede resolver la vida, pero no hay un sólo presidente que pueda resolverle la vida a nadie… Como lo decimos en los mítines, no es consigna, ‘sólo el pueblo puede salvar al pueblo’, sólo el pueblo puede salvar a la nación y ustedes y eso sí se los reconozco, esto no lo había dicho en ningún lugar, ustedes son la nación más allá de la frontera, ustedes representan a nuestra parte de aquí en Estados Unidos y yo se los reconozco”, señaló.