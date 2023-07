Xochitl Gálvez descarta reanudar las pensiones a expresidentes: "Más vale que se pongan a trabajar"

Xóchitl Gálvez aseguró que el tuit que publicó el expresidente Vicente Fox y en el que puso en duda la nacionalidad de las "corcholatas" de Morena estuvo fuera de lugar y tiene carácter xenófobo en contra de sus posibles rivales, entre ellos Claudia Sheinbaum, de la cual dijo que no hay duda de que es mexicana.

La aspirante a dirigir el Frente Amplio por México dijo que al contrario de los funcionarios afines al presidente Andrés Manuel López Obrador, es capaz de reconocer cuando alguien comete un error, sin importar su historia a lado de él. Dijo que siente estima y respeto por el expresidente Fox, pero que no tolerará que se le ligue con mensajes racistas, por lo que se deslindó de él.

Lamentó el tuit del expresidente. FOTO: Cuartoscuro

No regresarán las pensiones para los expresidentes

Además de esto, negó que tuviera la intención de reanudar las pensiones para los epxresidentes de México, tal y como lo solicitó Vicente Fox en una entrevista realizada hace unos días.

"Más vale que se pongan a trabajar", dijo al respecto.

Destacó que el mandatario de México la ha señalado por supuestamente estar al mando de hombres y no tener iniciativa propia y que, al contrario de ella, nadie en Morena se atrevió a desmentir al titular del Poder Ejecutivo.

"El no es mi cabeza, el no me coordina, el no me manda", dijo sobre Fox.

Dijo que no revivirá las pendientes. FOTO: FAM

Acusa a AMLO de ser violento con ella

"Me pone como una maldita millonaria", es la forma en la que el presidente Andrés Manuel López Obrador coloca a Xóchitl Gálvez, así lo aseguró la funcionaria en entrevista con José Luis Sánchez Macías.

Acusó al mandatario de dividir, acusar y calumniarla sin que nadie la defienda. La senadora añadió que las denuncias penales en su contra son sospechosas, debido a que durante años no se ha establecido ningún escándalo público en su contra, ni denuncia previa.

Acusó al mandatario de tratar de intimidarla por medio de las instituciones y dijo que no tiene miedo de que le pase algo, debido a que nunca ha vivido con temor, ni tiene el dinero para aumentar su seguridad.

"Él tiene todos los mecanismos de inteligencia, entonces que los use".

Dijo que el presidente se encarga de juzgarla y atacarla desde el Estado. FOTO: Cuartoscuro.

Los ataques en Oaxaca fueron or consigna

Aseguró que las agresiones en su contra en Oaxaca es parte de una guerra sucia por parte del gobierno estatal para quedar bien con el mandatario. Pese a esto, dijo, la población logró ayudar a colocar el templete.

"Se dieron cuenta del cariño que me tienen los artesanos a Oaxaca".

Destacó que la gente en la comunidad la quiere y eso enardece a la gente del partido mayoritario, el cual ve en este sector al grueso de su electorado.