Xóchitl Gálvez denunciará mañana a AMLO y a su gobierno por violentar el secreto fiscal

Será el día de mañana cuando Xóchitl Gálvez presente la denuncia en contra del gobierno de México por haber incumplido con el secreto fiscal en su contra, así lo reveló la senadora en entrevista con José Luis Sánchez Macías para A la Una en El Heraldo Radio

La funcionaria presentará está acusación formal en contra de las autoridades mexicanas, quienes permitieron que el presidente Andrés Manuel López Obrador el acceder a datos relacionadas con contratos que se habrían establecido entre sus empresas y las administraciones de Enrique Peña Nieto, Vicente Fox, Felipe Calderón y la actual.

Xóchitl acusa de ataques del presidente Foto: Cuartoscuro

La aspirante a ser la responsable de la Construcción del Frente Amplio por México aseguró que esta acción forma parte de los ataques que ha llevado a cabo AMLO desde Palacio Nacional para impedirle llegar a liderar a la oposiciones rumbo a 2024.

Declaraciones vs Xóchitl

Gálvez aseguró que las declaraciones del presidente se han centrado en atacar, dividir y amenazarla usando el poder del Estado.

Recordó además que a través de su trayectoria política no ha sido blanco en ninguna ocasión de alguna denuncia o acusación formal por un mal manejo de su gestión en algún puesto.

Aseguró que sus empresas están auditadas y además está en constante revisión del Sistema de Administración Tributario, por lo que pidió que en caso de que haya alguna irregularidad, sea investigada.

Xóchitl Gálvez: "Conmigo no habrá balazos, conmigo se respetará la ley"

Xóchitl Gálvez, aspirante a la candidatura de la presidencia de la República por el Frente Amplio por México, consideró que es urgente que en el crecimiento y desarrollo del país se consideren modificaciones a la forma en cómo se desarrollan los proyectos de crecimiento para garantizar una movilidad urbana segura

En el marco de una rodada en honor de aquellos que han perdido la vida en accidentes de tránsito, dijo que "conmigo no habrá abrazos, conmigo se respetará la ley; a los delincuentes hay que castigarlos y nada de acusarlos con su mamá".

"El futuro será regresar a la bicicleta", sentenció Xóchitl Gálvez

FOTO: Claudia Espinoza

Dijo que "la calle es de todos pero el futuro será regresar a la bicicleta; hay muchos pretextos para subirse a ella pero, vean, yo me subo en huipil y no pasa nada (...) Así como me ven, aguanto una condición cañona (sic)"... No se trata de pintar carreteras sino de crear infraestructura especial para bicicletas y un gobierno que le apueste a algo que no es moda, aunque también hay ciclistas que son unos cafres", comentó.

Con información de Claudia Espinoza

DRV