Ricardo Monreal refrenda compromiso con legado de AMLO: dará continuidad a sus políticas públicas

El aspirante a la Coordinación de la Defensa de la Transformación de Morena, Ricardo Monreal, afirmó que es necesario continuar con el legado del presidente Andrés Manuel López Obrador, “pues se deben profundizar los cambios y el proceso de transformación que vive México”.



“Estamos viviendo una transición política muy importante en nuestra nación y un cambio de régimen y queremos que nuestro país sea más justo, libre, próspero, incluyente y con más derechos para las y los mexicanos”, expresó.



Durante una asamblea informativa que llevó a cabo en Aguascalientes, dijo que se debe mantener la separación del poder económico del político, la prohibición en la condonación de impuestos, la educación como prioridad del Estado y el aumento del presupuesto.



“Creemos que las políticas que ha implementado el presidente López Obrador son correctas”, indicó.

Aprobó las políticas implementadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador

FOTO: Especial





Sin embargo, mencionó que es necesario reforzar algunas de ellas, como lo es la seguridad pública, la educación, la salud, la protección del medio ambiente, “todo eso tenemos que reforzarlo para poderle ofrecer a nuestros hijos y a las generaciones de jóvenes un mejor porvenir”.



Ricardo Monreal señaló que sus causas están encaminadas para garantizar el acceso de las mujeres a la justicia, apoyar al campo mexicano, generar mejores empleos para la gente, y acabar con la inseguridad “que nos ha robado nuestra tranquilidad y paz social”.



En este sentido, planteó reforzar los planes de seguridad pública, con labores de inteligencia, más presupuesto, uso de tecnología, mayor coordinación policiaca, atención a los mandos medios y a la policía municipal, porque estos son los elementos de seguridad más vulnerables.



“No podemos admitir que el miedo y el temor nos aprisionen, tenemos que recuperar nuestra paz y tranquilidad”, manifestó.



Aseveró que se debe hacer a un lado el odio, los rencores y los pleitos, y trabajar en propuestas para que las mujeres sean respetadas y no haya violencia, sino que se les reconozca en igualdad de circunstancias.



De lograr la Coordinación, dijo que volteará la atención a la zona centro-norte del país, sin descuidar el sur, “pero atenderemos con equilibrio a la región de donde somos originarios, porque yo soy de Zacatecas”.



Recordó que cuando gobernó Zacatecas lo hizo bajo una inspiración social demócrata, y apoyó a la educación, la salud, el empleo y la seguridad. “por eso quiero hacerlo en su momento a nivel nacional”.



Destacó que buscará que la Cuarta Transformación haga suyos dichos planteamientos y los pueda incorporar, en el momento electoral legal, en la plataforma del partido”.



“Vamos a lograr vencer en esta encuesta, porque nos asiste la razón histórica y la razón moral, porque queremos continuar el legado del presidente López Obrador, concluyó.

Monreal reafirma impulso de la 4T al desarrollo de comunidades

Durante una asamblea informativa en Nochistlán, Zacatecas, Ricardo Monreal reiteró el respaldo de la Cuarta Transformación a las comunidades del país, para recuperar su paz, su tranquilidad e impulsar el desarrollo.



A la mitad de los 70 días de los recorridos, aseguró que lo que se busca es profundizar el cambio en México y la transformación de la República, que inició en 2018.



Refirió que en 35 días ha visitado 19 estados, en donde llevó a cabo 70 asambleas informativas en 62 municipios, además de sostener 20 encuentros con sectores, 20 conferencias de prensa y 83 entrevistas a medios y páginas electrónicas.

Ricardo Monreal se encuentra en su día 35 de visitar los estados de la República

FOTO: Especial

Ricardo Monreal consideró que Nochistlán necesita más respaldo de la federación para recuperar su paz y su tranquilidad, así como mayor apoyo a sus ganaderos, “y eso es lo que vamos a impulsar desde la Cuarta Transformación”.



El aspirante a la Coordinación de la Defensa de la Transformación de Morena, expresó que es la primera vez que un zacatecano está cerca de obtener el más alto cargo del país.



“Por eso quiero que tengan confianza, que no se apague la llama de la confianza, pues estoy preparado, porque durante muchos años me he preparado para lograrlo”.



Recordó que fue tres veces diputado federal, tres veces senador, gobernador de Zacatecas y alcalde de la Alcandía Cuauhtémoc en la Ciudad de México.



Dijo que en muchas partes del país se “tiene la esperanza” de que un hijo de campesinos llegue al más alto nivel de la patria, “y lo vamos a lograr con el apoyo de todas y todos”.



“Por eso, todos los días me preparo para no fallarles y que los zacatecanos se sientan orgullosos”, manifestó.



Indicó que continuará sus visitas por todo el país, hasta el último día de este ejercicio político inédito, para convencer al mayor número de simpatizantes y militantes del movimiento.



“Tengan confianza, porque podemos trascender en el país y donde estemos siempre vamos a velar por la tranquilidad y bienestar de Nochistlán”, concluyó.