Buscará Xóchitl Gálvez inscribir a AMLO en la lista de violentadores; se deslinda de Vicente Fox

La Senadora Xóchitl Gálvez advirtió que buscará que el Presidente Andrés Manuel López Obrador sea inscrito en el padrón de violentadores, ante las constantes declaraciones en su contra, tras deslindarse de Vicente Fox.

En su visita por la capital oaxaqueña, la también aspirante a la Presidencia de la República reiteró que detrás de ella y sus aspiraciones no hay ningún hombre, pues es su mérito que la ha llevado hasta donde está.

“Me voy a los Tribunales y le voy a ganar y será inscrito en la lista de violentadores, porque decir que soy un globo que me inflan, decir que soy un títere de hombres es no saber mi historia, es no saber de qué estoy hecha. Ese detalle de chachalaca a Fox lo ha replicado más grave”, dijo al recalcar que AMLO violó la ley hay ingresar a las cuentas fiscales de su empresa.