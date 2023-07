Marcelo Ebrard insiste a Xóchitl Gálvez: "Siempre es tiempo de debatir"

Pese a que Xóchitl Galvez, aspirante a ser la responsable de la Construcción del Frente Amplio por México, rechazó debatir con él, Marcelo Ebrard insistió en que haya un intercambio de ideas entre los dos.

El excanciller de México dijo no coincidir con la postura de la panista, quien aseguró que se debían esperar los tiempos oficiales de campaña para realizar cualquier encuentro entre los proyectos de ambos.

"Siempre es tiempo de debatir. Hoy más que nunca. Este momento es inédito. Pienso a la sociedad le gustaría escucharnos. Estoy seguro el pueblo te dirá lo mismo", escribió el exsecretario de Relaciones Exteriores en su cuenta de Twitter.

A Xóchitl Gálvez le encantaría debatir con Marcelo

“Pues me encantaría debatir con Marcelo. Me parece un hombre inteligente, me parece de lo más brillante que tuvo el gabinete actual; es un hombre con talento con capacidad, pero llegará el momento de debatir. Hoy, no es el momento, primero él tiene que ganar adentro en su proceso, aunque se ve que los dados están cargados. Esperaré a que, si es la persona elegida por parte de su movimiento pues seguro habrá debate y habrá muchos muchos debates”, expresó.

Previo a una reunión con diputados locales de Chihuahua, Gálvez Ruiz llamo al ex titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores a “echarle ganitas”, porque al parecer, “allá ya eligieron”, refiriéndose al Movimiento de Regeneración Nacional.

Cuestionada sobre si invitaría a Marcelo Ebrard a trabajar con ella en el gabinete federal, a partir del

2024, la senadora panista comentó que el también ex -jefe de Gobierno de la Ciudad de México tiene buenas ideas que le gustan.

“Siempre estarán invitados todos los mexicanos que crean que podemos construir un México mucho más justo, mucho menos violento y creo que él trae algunas ideas que me gustan; me gusta esto que le ha entrado a la inteligencia artificial, es una de mis mayores especialidades y se ve bien, se ve bien el Marcelo”, dijo.

Sobre la decisión del Instituto Nacional Electoral sobre la queja de violencia de género que interpuso en contra del Presidente Andrés Manuel López Obrador, indicó que insistirá ante las instancias correspondientes porque si se está ejerciendo violencia en su contra desde Palacio Nacional.

También descartó que, de llegar a la Presidencia buscará llevar a López Obrador a la cárcel por diversas irregularidades como la corrupción, como lo han señalado otros aspirantes, porque no es una mujer de venganza.

“La verdad es que no veo esa necesidad, yo no soy una mujer de venganzas, yo soy una mujer que busca justicia y generalmente los presidentes no son los que firman los contratos, hay personas responsables. Esa me parece una declaración más política”, precisó.