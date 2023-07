"Si salimos de la pandemia saldremos de la inseguridad", asegura Marcelo Ebrard

Con ayuda de las nuevas tecnologías la estrategia de combate a la inseguridad será la salida tal y como se logró salir de la pandemia de Covid-19 de la cual lamentó las pérdidas humanas que ocurrieron durante lo más complejo de la pandemia, dijo Marcelo Ebrard, aspirante a la Coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación en su visita a Guadalajara.

Adelantó que se deben implementar herramientas tecnológicas para vigilar con drones las carreteras o bien con el reconocimiento facial, poder tener detectados a los delincuentes, medidas que se contemplan en su Plan Ángel.

"Así como vencimos y salimos avante en esa grave pandemia, también estoy absolutamente convencido que podemos salir adelante frente a la inseguridad que estamos padeciendo, que no nos demos nunca por vencidos, jamás", comentó.

Previo a la asamblea informativa que sostuvo con integrantes del Colegio de Ingenieros Civiles de Jalisco (CICEJ) y simpatizantes de su propuesta, su equipo leyó una advertencia en el sentido de que no se realiza proselitismo electoral ni es este el fin de su actividad.

"Los discursos y mensajes que se realicen, no deben contener directa ni explícitamente llamados expresos al voto en contra o a favor de persona o fuerza política alguna. Los actos que realizamos no tienen como objetivo el obtener el respaldo para ser postulados como precandidatos a un cargo de elección popular", refirieron de parte del equipo de Ebrad.

Publicidad y gastos

Respecto de las disposiciones que mandó el Tribunal Electoral, en relación al tema de no hacer proselitismo electoral, añadió que están esperando la interpretación del partido Morena a que dé su interpretación.

"Estamos esperando que Morena, supongo que lo hará hoy nuestra dirigencia, nos indique el manual de aplicación, por decirlo así, de las disposiciones y desde luego, nos sujetaremos a ellas, lo que nos indiquen; estamos esperando la interpretación del partido", señaló.

Al ser cuestionado sobre los espectaculares y bardas en donde señalan la simpatía a Ebrad, no están contempladas en el reporte de gastos porque son pintas que hacen los ciudadanos por cuenta propia.

Respecto de los espectaculares, son para promocionar el libro que sacó el pasado mes de marzo y lo hacen las librerías u otros promotores.

"Me han preguntado varias veces eso, lo que yo les he dicho es que nosotros estamos en favor de que toda esa publicidad de los libros, ya no la hagan más, quienes lo estén haciendo, eso ya se los dije. Pero una barda no le puedes decir a una persona que no la ponga", puntualizó.