INE declara improcedentes medidas cautelares solicitadas por Xóchitl Gálvez contra AMLO

Con los votos de los consejeros Rita Bell López y Arturo Montaño, la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral, negó las medidas cautelares solicitadas por Xóchitl Gálvez contra el presidente Andrés Manuel López Obrador, consideraron que llamarla “titeré” y “que un grupo de personas a quien acusó de ejercer violencia política en razón de género.

La consejera presidenta de la instancia electoral, Claudia Zavala, votó en contra del proyecto que desestima de las expresiones del titular del Ejecutivo y considera que son parte del debate político y la libertad de expresión; la consejera Dania Ravel quien participó en el debate pero sin voto, también se pronunció en contra y calificó de graves los fundamentos del dictamen.

“Se trata de manifestaciones de una crítica dura, propia del debate político y que no se dirigen a la quejosa por su condición de mujer”, señala el acuerdo aprobado por los consejeros Rita Bell López y Arturo Montaño.

Añade que no se advierte una situación que ponga en riesgo los derechos de la senadora. “Por no advertirse una situación fáctica objetiva que revele la comisión de conductas posiblemente antijurídicas cuya continuación o repetición deba evitarse evitarse en el futuro con el fin de que no se violentan de forma irreparable los derechos humanos en su vertiente político electoral de la quejosa y de todas las mujeres en general”, señala el proyecto.

“Sólo vale por ser una mujer nacida en un pueblo de Hidalgo que habla de manera coloquial y directa” “es un pelele, un títere, una empleada de la oligarquía a la que únicamente van a utilizar para seguir saqueando y robando” “los medios de comunicación solo hablan bien de ella por órdenes del grupo de hombres”, citó la consejera Claudia Zavala quien advirtió que sí se acredita la violencia política de género.

Las medidas solicitadas por la senadora consisten en la eliminación de fragmentos de ocho conferencias matutinas en las que el primer mandatario hace comentarios alusivos a Gálvez.

Argumentan libertad de expresión

Rita Bell López, se pronunció por negar las medidas cautelares por que dijo se debe analizar de fondo por la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y refirió una sentencia de la Sala Superior respecto a que las expresiones en el debate político son propias de la libertad de expresión porque ambos tienen cargos de elección popular.

Al respecto, la consejera Dania Ravel cuestionó que se resolviera la queja 10 días después de la presentación de la denuncia, toda vez que dijo, las quejas por violencia política en razón de género se deben atender de manera inmediata.

Se dijo preocupada que no se haya actuado con prontitud y establecer un procedimiento especial sancionador para proteger a la quejosa. Además citó fragmentos de frases del primer mandatario y algunas las consideró graves.

“Un grupo de hombres que la han impuesto”, “la van a utilizar”, “un títere”, “hablan bien de ella por órdenes de un grupo de hombres” “elegir a un personaje para poder engañar a la gente”, consideró que las expresiones si podrían llevar a una posible violencia política en razón de género.

Añadió que no encuentra el sustento respecto a que se trata de una crítica al calor del debate político entre dos funcionarios. “No encuentro yo de verdad un sustento como para poder afirmar que estamos ante una crítica severa ante el desempeño de una persona servidora pública”, señaló Ravel.

Impone INE nuevas medidas cautelares AMLO

La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) declaró procedentes medidas cautelares solicitadas por la senadora Xóchitl Gálvez en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador por sus expresiones de temas electorales que podrían vulnerar la equidad en la contienda, le ordenan borrar fragmentos de mañaneras y lo llaman a respetar la ley.

El proyecto aprobado por unanimidad de votos el la sesión extraordinaria la noche de este jueves, señala que el presidente debe tener especial cuidado en sus comentarios que puedan afectar la contienda electoral, por ello, nuevamente lo llamaron a que se abstenga de realizar o emitir este tipo de manifestaciones, además llama a las áreas de la Presidencia de la República a acatar las medidas.

La denuncia es por presunto uso indebido de recursos públicos y violación a los principios de neutralidad, imparcialidad y equidad en la contienda electoral, por los dichos del mandatario en las conferencias de prensa matutinas del 10, 11, 14 y 17 de julio y forman parte de la ampliación de queja que hizo la aspirante a la candidatura presidencial de la oposición.

La queja por el probable uso de recursos públicos es materia de la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

“Desde la óptica preliminar se trata de manifestaciones vinculadas al proceso electoral federal próximo a iniciarse y en las que se hace alusión a la quejosa, por lo que se considera pueden vulnerar los principios de neutralidad, imparcialidad y equidad”, señala el acuerdo aprobado por la instancia electoral, que previamente le negó las medidas cautelares a la senadora por violencia política en razón de género en contra del titular del Ejecutivo.

La Comisión de Quejas ha recibido numerosas quejas por hablar de temas electorales a favor y en contra de partidos políticos y aspirantes desde su conferencia matutina desde Palacio Nacional que realiza de lunes a viernes.

