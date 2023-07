Marcelo Ebrard recorre el mercado Adolfo López Mateos de Cuernavaca como en su infancia

Marcelo Ebrard, aspirante a dirigir los comités de defensa de la Cuarta Transformación, recorrió a pie el mercado Adolfo López Materos en Cuernavaca, estado de Morelos, tal y como lo hacía en su infancia, junto a sus abuelos, de acuerdo con lo que recordó a lo largo de su recorrido.

Marcelo visita el mercado Adolfo López Mateos

Primero lo hizo en una parada en la carretera. Cuando se dirigía a la cita quiso disfrutar un momento de paz en la orilla del camino, y contó que le tare muchos recuerdos la autopista porque por ahí pasaba seguido con sus abuelos cuando era niño. Todos los viernes iban a su casa en esa ciudad.

Crédito: Marcelo Ebrard

"Me trae muchos recuerdos de una época de oro de Cuernavaca; cuando yo fui pequeño venia con mi abuelita y mis papás. Dije, pues si voy a empezar un recorrido en Morelos, quiero ir a ese mercado porque estoy casi viendo a mi abuelita comprando, diciéndome 'oye te encargo mi mercado'", fueron las palabras que pronuncio frente a los comerciantes y los consumidores que se dieron cita.

Y le respondieron: "Espero que así como no nos olvidaste en 2010, Marcelo, esperamos que siga el apoyo no solo a este mercado Adolfo López Mateos, sino a todos los mercados municipales". Los aplausos para el aspirante de Morena fueron efusivos y lo reconocieron como uno más de ellos, y no un simple visitante.

Crédito: Marcelo Ebrard

Marcelo visita la academia musical Benning

En una segunda cita fue el invitado de honor en el ensayo del Concierto Danzón 2 de Arturo Márquez en la Academia de Música Benning. "Donde antes había crimen y prostitución hay ahora luz, música y esperanza", fueron las palabras que escribió en las redes sociales sobre su experiencia, y además dirigió a la orquesta durante una canción.

De acuerdo con su página de internet, se trata de un espacio de inclusión "auto sostenible y sustentable para la restauración del tejido social en zonas vulnerables por medio del arte musical". Entre sus objetivos destacan la prevención del delito y el combate a la violencia,, la inclusión social, entre otras.

Ebrard cerró su gira en la glorieta Antonio Barona

Finalmente visitó la glorieta Antonio Barona, donde tuvo una asamblea informativa, con los ciudadanos rodeándolo, sin templetes y hablándoles a la cara con un simple micrófono. Remarcó que México ya es un país que puede considerarse una potencia y por lo tanto, se dedicará a impulsar los logros de la 4T.

"Consolidar cimientos, construir el segundo piso de la transformación en curso será nuestra causa común", aseguró mientras recibía una ovación de aplausos, gritos y chiflidos por parte de los simpatizantes del proyecto de nación que tiene entre las manos rumbo al 2024.

https://twitter.com/m_ebrard/status/1675601639854440448