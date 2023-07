Enrique Alfaro descarta ruptura con Dante Delgado: "Yo no sería gobernador de Jalisco sin su apoyo"

No hubo ninguna indicación por parte del gobernador Enrique Alfaro de que no asistieran los funcionarios estatales a la reunión nacional de Movimiento Ciudadano (MC) del pasado viernes y si no asistieron fue porque era un día hábil, de trabajo, señaló el mandatario.

"Yo creo que la mayor parte de los consejeros de Jalisco ahí estuvieron, los que no fueron, que son funcionarios públicos estatales, pues tambiénhay una razón, era viernes y hay que trabajar y la prioridad de mi gobierno es concentrarnos en nuestro gobierno", respondió Alfaro y negó que se haya dado alguna indicación de su parte para que no asistieran los aspirantes a la gubernatura de Jalisco a la reunión de MC convocada por su dirigente nacional.

Además, ante el ruego de Dante Delgado, el dirigente nacional de MC, para que el Senador Clemente Castañeda empate agendas y se reunan con Alfaro, aseguró que él está abierto a platicar siempre que se le invite "con sus amigos de Movimiento Ciudadano".

El gobernador se negó a buscar la Presidencia con el partido.

"Le tengo un enorme aprecio y cariño a Dante Delgado, lo vuelvo a decir porque lo he dicho cada vez que me he expresado sobre su persona, yo no sería gobernador de Jalisco sin su apoyo y le tengo un enorme afecto y espero que en esta nueva etapa de mi vida podamos seguir siendo amigos, como lo hemos sido".

Enrique Alfaro reitera: no volverá a la política

"Aunque yo tengo tomada mi decisión, estaré siempre dispuesto a platicar con mis compañeros y amigos de Movimiento Ciudadano, si me invitan a una mesa a platicar ahí estaré con mucho gusto y les expondré lo que yo pienso", aclaró.

El pasado viernes Dante Delgado solicitó a los consejeros nacionales del partido naranja para que autorizaran una reunión con Alfaro Ramírez, en donde estarán presentes el gobernador de Nuevo León, Samuel García, la Senadora Verónica Delgadillo, en su caracter de presidenta del Consejo Nacional y los alcaldes de Monterrey y de Guadalajara, Luis Donaldo Colosio y Pablo Lemus, respectivamente.

También propuso que estén presentes los coordinadores parlamentarios Clemente Castañeda y Jorge Álvarez Máynez.

MC inicia los trabajos previos

En su discurso instruyó al Senador Clemente Castañeda para coordinar las agendas de los convocados a esta reunión y se lleve a cabo una vez que concluyan las vacaciones, se pueda dar el primer encuentro para "actuar en la unidad que permitirá a Movimiento Ciudadano ganar la Presidencia de la República", concluyó.

En esta reunión nacional de MC no acudió Enrique Alfaro, pero tampoco los aspirantes a la gubernatura Pablo Lemus Navarro, presidente municipal de Guadalajara; Alberto Esquer, secretario de Asistencia social ni Salvador Zamora Zamora, pretende municipal de Tlajomulco.