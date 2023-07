Adán Augusto López aseguró que el apoyo que recibe de la gente ha detonado la guerra sucia en su contra

El exsecretario de gobernación Adán Augusto López, en un encuentro con medios de comunicación, dejó en claro que hay interesados en una guerra sucia en su contra, al asegurar que es de los que más apoyo tiene.

“Estoy haciendo mi trabajo, como lo hemos hecho toda la vida, recorriendo el país incansablemente; soy el que más asambleas informativas ha llevado a cabo en este tiempo; creo que llevo 63 y yo me aprecio de hablar y recibir el apoyo de todos”. A pregunta expresa sobre la cantidad de espectaculares respondió.

“Desde que fui senador registré mi nombre como una marca, cuando fui candidato a gobernador toda la promoción mía tenía la marca de marca registrada. Ahora que empezaron a aparecer estas publicaciones, yo me deslinde y le pedí a las autoridades electorales que investiguen quién, ahora se introduce el elemento de Morena y Mario Delgado nos instruye, pero se hace a toro pasado, yo antes de que incluso nos convocara Morena, porque yo no puedo legalmente bajar motu proprio un espectacular que yo no mande instalar, por eso lo denuncie y que sean las autoridades electorales las que determinen”.

Se le cuestionó que el electorado voto por Morena para que cambiaran las cosas, porque ya se habían cansado de tanta pobreza y ésta sigue igual.

“Sí, sigue habiendo pobreza, pero para eso hay programas sociales que no había habido y ahora como nunca en este país; miren, se dice que el programa de adultos mayores es populismo, lo cierto es que va más allá que de un programa asistencial, es un punto de unión del núcleo familiar y eso es lo que no hemos valorado”

Reconoce que sí hay problemas de violencia en algunos estados, y no muchos; en Chiapas, no hay problemas de inseguridad, dijo que en Guanajuato sí.

Aseguró que no le pedirá apoyo a Esteban Villegas para que llegue a encabezar una posible posición en Morena.

“Esteban Villegas es mi amigo, pero todos los apoyos para Durango no fueron por mí sino por disposición de Andrés Manuel López Obrador, que quiso apoyar a este estado”.

Destacó que no es una campaña ni precampaña, porque ellos están organizándose de manera interna para elegir al coordinador de los Comités de Defensa de Cuarta Transformación, en vísperas de un proceso electoral el año próximo y eso no está fuera de la ley.

Hizo una recapitulación de los perfiles de Morena que están interesados, que aceptaron las reglas del juego y no hay premio de consolación, por eso si se gana o se pierde se suma al proyecto de su maestro, López Obrador.

Dejó en claro que no ha visto la propuesta de Marcelo en materia de seguridad; no opinaría nada, “yo felicito a Marcelo y le reconozco su esfuerzo”.