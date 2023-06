Ricardo Monreal quiere recuperar la seguridad y apoyar a los campesinos de Zacatecas

Ricardo Monreal, uno de los aspirantes a coordinar los comités de Defensa de la Cuarta Transformación rumbo a 2024, dio a conocer a través de sus redes sociales que volvió a su ciudad natal, Fresnillo, en el estado de Zacatecas, como parte de su sexto día de recorridos por la República.

La asamblea informativa tuvo lugar en el Teatro Echeverría en punto de las 10:00 de la mañana, donde se reunieron cientos de personas, entre las que destacaron, dijo, sus compañeros de la escuela, y hasta sus maestras de primaria, secundaria y preparatoria, así como familias que lo apoyan desde 1997.

Cientos de personas se dieron cita en la asamblea. Crédito: Cuartoscuro

Empieza la asamblea informativa de Monreal

Al llegar al punto de encuentro, aseguró que se trata de una ciudad con mucha energía, y que le gusta visitar porque le transmiten cariño, amistad y buena fe ante los retos más difíciles que le ha presentado la política en México durante los últimos años. Sobre todo en este momento donde va por cosas grandes.

Agregó que no puede pagar todo el apoyo que le han mostrado en últimas fechas. Y mucho menos a todos aquellos que lo siguen desde su postulación al gobierno del Estado de Zacatecas, y que solamente tiene para ellos "congruencia, lealtad" y su búsqueda por poner a Fresnillo en lo más alto no solo del país, sino del mundo.

"Aquí nací, aquí crecí, aquí están mis muertos y mis verdaderos amigos y amigas; aquí está la gente que siempre nos ha respaldado y nos ha apoyado desde hace muchos años", dijo el aspirante a coordinador.

Está preparado para enfrentar el proceso interno

Agradeció también a sus maestras y maestros de primaria, secundaria y preparatoria presentes en la asamblea informativa, pues aseguró que ellos le dieron la formación y la gente lo apoyó para llegar hasta su aspiración de ocupar un cargo en los más altos niveles de la política en el país. Se debe a su tierra, consideró.

"Imagínense ustedes, quién iba a pensar hace 30 o 40 años, que un hijo de Fresnillo pudiera aspirar a lo que estamos aspirando en el país. Un joven de origen campesino, quien está en las grandes ligas por ustedes. Porque ustedes son los que me han llevado a lograr estos niveles de desarrollo político. Me debo a ustedes", dijo.

Por lo anterior, dijo estar absolutamente preparado para enfrentar el proceso interno del Movimiento Regeneración Nacional, pues desde que inició su vida política se ha estado preparando para este momento, y actualmente tiene una visión clara de lo que necesita el país.

Quiere seguridad y ayudará a los campesinos

Entre esas cosas, consideró, está su compromiso de recuperar la seguridad del país, tal y como lo hizo cuando era gobernador del estado de Zacatecas, y agregó que la gente merece vivir en paz y con tranquilidad.

También dio a conocer que su compromiso más grande está con los campesinos de México, a quienes pretende ayudar con más apoyos, recursos, respaldo y subsidio.

"Se acuerdan cuando fui gobernador del estado, era paz y tranquilidad, era desarrollo y justicia, era atención a los más necesitados. Pues así será en el país, en la República mexicana una vez que logremos ganar esta posición política que ahora nos encuentra en esta asamblea informativa", dijo.

Continuará en Morena sin importar resultados de la encuesta

En el segundo día de gira por Zacatecas, Monreal Ávila agradeció las muestras de cariño y acompañamiento de familias enteras que salieron a saludarlo: “En el trayecto me encontré muchas familias, que desde el 97 me han seguido, familias completas y eso no lo puedo pagar con nada, sino con congruencia, lealtad y poner en alto el nombre de Fresnillo, Zacatecas en el país”, indicó el zacatecano.

En su mensaje, sostuvo que respetará el resultado de la encuesta y seguirá en Morena ; al grito de ¡Si se puede!, que lo llevó a ganar la gubernatura de Zacatecas, el ex senador refrendó su confianza en ganar la encuesta interna de su partido: “Vamos a continuar en Morena y vamos a continuar al lado del presidente López Obrador, y vamos a lograr concluir este proceso de transición política que estamos viviendo ahora en el país; ese grito vamos a recuperarlo… ustedes se acuerdan del ¡Si se puede!... ¡Si se puede!”, expresó Monreal Ávila.

Tras finalizar el mitin en Fresnillo, Ricardo Monreal se dirigió a la capital y posteriormente viajó al vecino estado de San Luis Potosí.