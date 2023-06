Ricardo Monreal: visita su natal Zacatecas en el día 5 de actividades en el proceso interno de Morena

El expresidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, lleva a cabo su quinto día actividades de difusión de la 4T como parte del proceso en el que busca convertirse en el coordinador Nacional de la Defensa de la Cuarta Transformación, cargo que además es la antesala a la candidatura presidencial de Morena.

El zacatecano tiene dos citas programadas en su estado natal para llevar a cabo dos encuentros masivos con los militantes de la entidad. Se prevé que además tenga actos espontáneos y visitas a personas de la comunidad.

13:00 hrs Asamblea Informativa, Salón JL.

17:00 hrs Asamblea Informativa, Domo de la Alameda.

Habló con la prensa en Zacatecas

El aspirante a la Coordinación Nacional de la Defensa de Cuarta Transformación tuvo un encuentro con medios de comunicación en la que aseguró que la definición de este cargo no será una antesala obligatoria para la Presidencia de México.

Destacó que no realizará ningún tipo de descalificación en contra de sus colegas, ni desconocerá los resultados de este procedimiento; sin embargo, dijo que el partido no puede mostrarse confiado, debido a que una vez finalizado el proceso interno, deberá enfrentarse a la oposición.

En conferencia de medios, señalo que tanto la electoral como la judicial, entre otras, son reformas que deben ser consensadas para sacarlas adelante.

Sobre la tardanza de la oposición para sacar adelante su proceso con miras al 2024, el también exgobernador por Zacatecas, pidió a la militancia de Morena no confiarse, ni minimizar a los otros partidos y decir que ya todo está definido para las próximas elecciones, para evitar sorpresas.

“No creo que ese sea nuestro sentido autocrítico de pensar de qué ya está todo resuelto, porque la oposición está haciendo su trabajo, quizá le ganó en la estrategia Morena, actuó Morena con inteligencia pero yo no diría que esté muerta. No creo que debamos confiarnos en eso y no creo que la oposición esté muerta, pero si creo que si el exceso de confianza nos gana, podríamos tener sorpresas y riesgos.

Cuestionado sobre la división que se ha registrado en este sexenio, Monreal resaltó que le apuesta a la reconciliación nacional para combatir los grandes problemas que tiene el país como el de la seguridad pública que no se puede soslayar, ni ocultar.

“Planteo qué vayamos juntos para enfrentar este flagelo este cáncer que está carcomiendo a la sociedad y que está generando un gran problema de temor un problema de miedo, yo creo que una de las prioridades que estoy planteando es recuperar completamente la paz y la tranquilidad en México”, dijo.

El delegado nacional de Morena, quien aclaró que en este proceso, no va a declinar por nadie, rechazó que Marcelo Ebrard, quien es su amigo, busque la candidatura presidencial con otro partido, en caso de que no obtuviera el aval del Movimiento de Regeneración Nacional, y también precisó que el, pase lo que pase el próximo 6 de septiembre, va a continuar en Morena.

“Ya lo dije, me voy a quedar en Morena, voy a luchar en Morena y ha decidido mantener aquí, mi posición política, ideológica, al lado del movimiento que fundó Andrés Manuel López Obrador”, afirmó.