Ricardo Monreal: "Que no se apague la llama de la esperanza"

"Que no se apague la llama de la esperanza, que el miedo y el temor no nos hagan rehenes o prisioneros por las condiciones temporales", fue el mensaje que dirigió Ricardo Monreal a los habitantes de Jerez Zacatecas como parte del cierre de su quinto día de actividades como delegado Nacional por la Defensa de la Cuarta Transformación.

Aseguró que su aspiración para convertirse en el coordinador seleccionado por Morena es un de los sueños más grandes a los que se han enfrentado miles de mexicanos y zacatecanos. Reconoció la diversidad de ideas y el perfil preparado de todos sus compañeros de partido.

"El único del norte, de Zacatecas, soy yo, ¡con mucho orgullo! ¡Y por eso vamos a luchar y vamos a entregar toda nuestra capacidad frente a esta hazaña ciudadana que esperamos tenga un final feliz!".

Agradeció al Movimiento de Regeneración Nacional por permitir que uno de los hijos de una familia campesina pueda sumar a la Cuarta Transformación del país.

"Yo quiero decirles a todos y a todas: me inscribí porque creo en que el Presidente de la República es un demócrata. Me inscribí porque creo que podemos lograr trascender en el país".

Aseguró que no pagó ni autorizó el espectacular con su imagen que apareció en Sombrerete, pero agradeció la muestra de afecto que tienen sus paisanos por él.

"Me pueden seguir y con eso me ayudan bastante. No necesitamos dinero, necesitamos su convicción. ¡No necesitamos fortuna, necesitamos ideas, necesitamos su plataforma, necesitamos su corazón y su convicción, su decisión de un cambio con continuidad de nuestro país!"