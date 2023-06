Ricardo Monreal: la designación del candidato no será el fin de la contienda de 2024, "Morena no se puede confiar"

Ricardo Monreal aseguró que es un error pensar que la definición del candidato de Morena para la Presidencia será el fin del camino en la lucha electoral de 2024, por lo que el partido no se puede confiar.

"Si el exceso de confianza nos gana, puede haber sorpresas".

El político dijo que no hay una vinculación jurídica que obligue al partido a convertir al ganador en el candidato oficial de la Cuarta Transformación en las elecciones de 2024.

En el quinto día de recorrido, en la búsqueda por la Coordinación Nacional de los Comités en Defensa de la Cuarta Transformacion, Monreal Ávila indicó que esta debe ir acompañada junto con una reforma electoral y una judicial.

“Y la tercera es la reforma fiscal es clave es fundamental que se haga en los próximos años. El presidente decidió no hacerlo, no aumentar impuestos, no crear nuevos, pero ahora después de cinco años se antoja indispensable una reforma fiscal en el país”, expresó.

Sobre el Plan B Electoral que fue desechado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, indicó que el resultado no fue sorpresa para él, ya que hace unos meses advirtió que eso pasaría.

En conferencia de medios, señalo que tanto la electoral como la judicial, entre otras, son reformas que deben ser consensadas para sacarlas adelante.

“Yo creo en el piso parejo y creo que vamos a llegar bien a la encuesta, en todas partes nos reciben bien, no voy a demeritar, a descalificar o a cuestionar este proceso interno, y sobre los cinco millones que autorizó el partido, decía yo ahora en una entrevista que a veces la gente piensa que te depositan los cinco millones o que te entregan los cinco millones para gastos, no es así, lo que el partido hace es cubrir los eventos, pagar directamente, hagan de cuenta, este mismo evento de la renta de este local lo paga directamente el partido”, indicó el ex gobernador de Zacatecas.

Aseguró que no descalificará en ninguna parte del proceso interno que lleva a cabo el partido para elegir al nuevo coordinador Nacional de la 4T, ni a ninguno de sus compañeros que participan en él.

Sobre el dinero que se le dio a los interesados en esta etapa preelectoral, Monreal contó que el partido se encarga de pagar los productos y servicios que adquieren los aspirantes, por lo que ellos no tienen contacto con estas cuentas.

"Lo están cuidando mucho porque por tanto el partido como el INE, están realizando auditorías".

Las "corcholatas" siguen en la contienda

Ricardo Monreal, indicó que hasta el momento, no tienen noticias de que Marcelo Ebrad pretenda abandonar las filas de MORENA para migrar a otro partido político, sin embargo, dejó en claro que si esta posibilidad llegara a concretarse, él no acompañaría a quien calificó como su amigo.

"En el caso de Marcelo yo he conversado con él en distintos momentos, es mi amigo, lo respeto, tengo una amistad de muchos años con él nunca lo he negado, yo no creo que él esté pensando en ningún partido y obviamente si él decidiera hacerlo, que no lo creo, yo no estoy en ese proceso de acompañamiento, ya lo dije, me voy a quedar en Morena, voy a luchar en Morena y he decidido mantener aquí mi posición”, aseguró el morenista.

Este viernes, Ricardo Monreal recorre los municipios de Sombrerete, al norte del estado y de Jerez de García Salinas al centro de la entidad.

Con una gira intensa por los estados del norte de la República, el zacatecano buscará refrendarse como el representante de las causas de esta región del país: “Soy el único aspirante a esta posición política del norte, porque somos del norte, centro-occidente-norte y los otros compañeros son dos de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrad y Adán Augusto de Tabasco, yo soy el único que representa esta región y estoy seguro que voy a tener respaldo de mis paisanos”, sostuvo Monreal Ávila.

Ricardo Monreal continuará este sábado su gira por Zacatecas realizando una Asamblea informativa en su natal Fresnillo para después partir hacia San Luis Potosí.

AMLO no se equivoca con la Corte

El expresidente de la Junta de Coordinación Política del Senado dijo que no fue una sorpresa la anulación de las normas secundarias que buscaban cambiar la Ley Electoral, debido a que había problemas relacionados con la validez constitucional de esta acción.

"Así lo dije en su momento y así sucedió".

Coincidió con el presidente Andrés Manuel López Obrador al decir que es necesario reformar tanto al INE como al Poder Judicial para que se dé más certeza sobre las elecciones, así como la forma en la que se ejecuta la justicia y las condiciones con las que se eligen a los integrantes de estos órganos.

Contó que el partido paga todos los productos y servicios que se han contratado. FOTO: Especial.

Morena busca la continuidad con cambio

Sostuvo su postura de mantener la continuidad con cambio en el país, por lo que prevé que morena debe optar por continuar con los programas sociales, la revocación de mandato, entre otras medidas a las que se deben agregar otras para mejorar la forma en la que se dirige el país.

"Yo creo que el presidente ha hecho lo correcto".

Rechazó que los morenistas estén violando la ley en el proceso interno, debido a que no se está haciendo ningún tipo de campaña para promover la imagen de los aspirantes al puesto de coordinador.