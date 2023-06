Mario Delgado: las "corcholatas" están respetando la ley en el proceso interno de Morena

Morena, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) iniciaron las mesas de trabajo rumbo al 2024. Ante esto, Mario Delgado, dirigente del Movimiento de Regeneración Nacional, señaló que los dos aliados que acompañan a Morena, manifestaron su voluntad de construir una alianza rumbo a la elección del próximo año.

Es una elección muy grande, no solo es la Presidencia, es el Congreso, la Cámara de Diputados y de la Senadores"

Al respecto, señaló que son nueve entidades que también estarán en procesos de elección, 30 congresos locales, la mayor parte de los ayuntamientos del país, entre varios puestos de elección popular en la que planean ir juntos.

La coalición no se dividirá en estos comicios de 2024

En entrevista con Sergio Sarmiento y Guadalupe Juárez, el político mexicano comentó que en la mayor parte de las elecciones que han ido en alianza las han ganado, por lo que el pasado jueves 22 de junio se refrendó esa voluntad e iniciaron los trabajos, a revisar estadísticas, distrito por distrito, confirmando esta alianza.

¿Morena necesita al PT y a PVEM?

El también excoordinador del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, aseveró que todo unión suma al movimiento; sin embargo, son partidos que se quieren contribuir al proceso de transformación que está promoviendo el partido.

"Pecaríamos de soberbia si los rechazamos, sobretodo porque buscamos la mayoría en el Congreso, no solo la Presidencia"

Reiteró que, además de buscar la mayoría en el Congreso para seguir impulsando reformas constitucionales como ocurrió en la primera mitad de esta administración, la cual se construyó con el PT y con el PVEM que decidió sumarse a este proyecto el 1 de septiembre de 2018.

Mario Delgado asegura que todo ha ido fluyendo sin actos anticipados de campaña Foto: Especial

Respecto a las declaraciones en que dijeron que la izquierda perdió la mayoría calificada, fue a través de la señal de radio de El Heraldo Media Group que Delgado aclaró que la mayoría calificada se tiene que construir, ya que la Constitución te pone ciertos candados en el número de distritos que puedes tener.

Proceso de elección interna electoral interna

La selección del coordinador de la Defensa de la Transformación, ha tenido 260 quejas por actos anticipados de campaña, Delgado Carrillo indicó que reveló que no es la primera vez que tienen este tipo de acusaciones, la cual, saben defender desde el punto jurídico; sin embargo, pidió ayuda de los aspirantes de que guarden ciertas líneas que ha dictado el Instituto Nacional Electoral (INE) para no configurar alguna de sus precampañas, es decir, que no haya propaganda personalizada, que no se asuman como precandidatos o candidatos, que no pidan que voten por ellos para ser presidente.

“Al momento han cuidado mucho esa parte, y no he visto a ninguno de nuestros aspirantes que haya violado las medidas cautelares”, señaló

El dirigente de Morena señaló que han hecho algunas propuestas que han hecho, pero ninguno está planteando una plataforma de gobierno y prometa algo cuando esté en el poder.

No realizan actos anticipados de campaña

Indicó que los aspirantes están en una contienda por un cargo interno, por lo que no tienen una plataforma de gobierno, incluso, explicó que las precampañas normales constitucionales no pueden hacer propuestas de gobierno porque es una etapa que está dirigida a militantes y simpatizantes.

Afirmó que en un proceso interno, no puede haber actos de campaña, ya que se está en un proceso de reorganización interna. Indicó que están sujetos a la fiscalización del INE de cada uno de los actos que hagan los aspirantes, por eso se decidió que hubiera financiamiento por parte de Morena.

DRV