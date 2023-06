Ebrard: Siempre he sido feminista

Luego de que Claudia Sheinbaum denunció misoginia por parte de sus compañeros que aspiran a la presidencia, el canciller Marcelo Ebrard afirmó que siempre ha sido feminista. Indicó que sí hay misoginia en algunos sectores de la sociedad mexicana pero consideró que ya no es tan relevante como lo fue en el pasado.

Destacó que la política exterior de México es feminista, además de que fue el mismo eje que tuvo cuando fue jefe de gobierno. “Entonces sí hay sectores donde hay misoginia en México, pero no creo que sea ya tan relevante como lo fue en el pasado y, en el caso particular del de la voz, siempre he sido feminista. Ahora que llegamos a la cancillería, bueno la política exterior feminista de México”, expresó.

Este viernes, en Newport, California y en representación del gobierno de México, el canciller recibió el premio “Joe Kiani Humanitarian Award” por su labor y la de su equipo, en la compra de vacunas durante la pandemia de Covid-19, que salvó vidas no sólo en el país, sino en América Latina y en el Caribe.

El encargado de la política exterior señaló que genera competencia y no división, que se expresen los hermanos del presidente Andrés Manuel López Obrador, Pío (quien le externó su respaldo) y José Ramiro (que apoya a Sheinbaum).

“Genera competencia, no división. Es diferente”

-¿Cómo se da este ambiente?, se le planteó. "Yo no veo rispidez ¿tú sí? No, yo veo competencia, pero nos respetamos", atajó. El secretario Relaciones Exteriores dijo que el 5 de junio presentará su propuesta a Morena, aunque aún no hay fecha para la reunión con Mario Delgado.

Ebrard no aclaró cuándo presentaría su renuncia.

-¿Convocaría a las otras corcholatas a que presenten también propuestas, así como usted, para el lunes?, se le cuestionó. "Pues es que no tienen, no tienen", dijo. En otro tema, el canciller aseguró que si Estados Unidos quiere ayudar a México, debe fortalecer el combate al tráfico de armas largas, ya que en promedio, cada delincuente detenido tiene en su posesión ocho armas, cuando antes eran cinco.

“El número de armas largas por delincuente en México se ha ido incrementando, entonces ahora tenemos promedio de ocho armas por cada persona de la delincuencia organizada que se detiene, imagínense ustedes el poder de fuego de ocho armas largas”

“Esa delincuencia organizada es la que está vinculada al tráfico de fentanilo que en Estados Unidos es una prioridad, por eso les digo, ustedes quieren apoyar a México, perfecto, ayúdenos a que lleguen menos armas, eso es lo único que le pediríamos Estados Unidos. Habíamos sacado promedios qué eran cinco, y vimos que subió a ocho”, detalló.

Ebrard recibe premio por su labor en la pandemia de Covid-19

En representación del gobierno de México, el canciller Marcelo Ebrard recibió el premio “Joe Kiani Humanitarian Award” por su labor y la de la Secretaría de Relaciones Exteriores en la compra de vacunas y otras acciones durante la pandemia de Covid-19 que salvó vidas no sólo en el país, sino en América Latina y en el Caribe.

En el marco de la Décima Cumbre Anual sobre Seguridad del Paciente, Ciencia y Tecnología, en Newport Beach, California, Ebrard agradeció la distinción. “Desde el fondo de mi vida y de mi corazón, quiero decir que este es un compromiso para no olvidar las lecciones de la experiencia de covid-19, porque es fácil olvidar y regresar a la normalidad. Covid-19 fue una tragedia para México y para muchos países”, expresó.

El secretario de Relaciones Exteriores dijo que se tuvo un aprendizaje de una forma muy dura, de la importancia de contar con un sistema de salud de calidad. “La idea de mejorar la calidad de todo el sistema de salud mexicano para estar preparados para la próxima pandemia, pero desde ahora para mejorar la vida y las posibilidades de los pacientes en nuestro sistema, el sistema de salud”, recalcó.

“Es algo importante lo que este premio significa para México. El compromiso de mejorar cada día la seguridad del paciente en nuestro sistema de salud. Ya tenemos 60 hospitales en nuestro país trabajando con este movimiento”

Ebrard dijo que el gobierno de México lleva a cabo acciones para mejorar los servicios de salud. “México está en este movimiento y queremos transformar esta idea en una política pública en nuestro país para cada hospital, para cada paciente en el sistema de México”, subrayó.