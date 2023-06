Lilly Téllez promete sacar a Morena del país: "A mí no me van a temblar las rodillas, ni la mano, ni la voz"

Las mujeres pueden demostrar una fuerza inaudita cuando es necesario y a su vez una gran dulzura. Estas características, asegura Lilly Téllez, son solo algunas de las cualidades por las que el sexo femenino debe probar su valía al tomar las riendas de México para 2024. De ahí nace un concepto con el cual busca llegar a convertirse en la líder del país, ya que considera que tiene la posibilidad de encarnar el papel de presidente y a la vez el de presidenta, situación que no puede cumplir un hombre.

La profesional de la información se define a sí misma como una ciudadana preocupada por las condiciones con el país, una periodista con una trayectoria de décadas que decidió entrar en la política, así como una mujer que está determinada a poner mano firme para garantizar el Estado de Derecho.

"Las mamás somos una maravilla, porque las mamás nos encargamos de nuestros hogares y resolvemos todo en las condiciones que sean", dijo.

"Nos fajamos, nos arremangamos y hacemos que nuestras familias salgan adelante", agregó.

Lilly Téllez tiene una propuesta para Va por México

Junto con Santiago Creel, la senadora panista es uno de los perfiles que se postulan como los más populares para la candidatura a la Presidencia de Va por México. Si le preguntaran a ella sobre el método de elección para filtrar a todos los aspirantes, contestaría que lo mejor sería aplicar debates y además aplicar encuestas.

"De tal manera que el candidato opositor sea el más competitivo para echar a Morena".

La periodista recomienda a la coalición entre el Partido de la Revolución Democrática (PRD), el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y al Partido Acción Nacional (PAN) ser pragmáticos, nombrar a un líder que sin lugar a dudas pueda vencer al Movimiento de Regeneración Nacional en los comicios.

"Yo no me dejo intimidar y mira que ya me mandaron a matar hace 23 años y he recibido amenazadas, pero yo soy una persona muy fuerte".

La panista asegura ser la aspirante más competitiva para la oposición. FOTO: El Heraldo Media Group.

Ante la negativa que han mostrado algunos de sus compañeros para mantener este tipo de filtros, dijo que hay excelentes empresas que pueden llevar a cabo un levantamiento de la opinión pública y que el encuentro de ideas entre los aspirantes serviría para conocer quién está más preparado.

"Yo insisto mucho en que yo soy la más competitiva porque tengo un liderazgo natural y tengo una facilidad de comunicar y explicar en un lenguaje sencillo lo que está pasando en el país".

Se dijo confiada en que es la mejor aspirante para la Presidencia debido a la coyuntura que enfrenta el país. Asegura que su caso puede ser simular al de España o Italia, donde mujeres comunicadoras han llegado a puestos importantes en el poder.

"A mí no me van a temblar las rodillas, ni la mano, ni la voz".

Junto con Santiago Creel es una de las mejores posicionadas. FOTO: Especial.

Una tragedia la llevó al periodismo, AMLO a la política

La funcionaria asegura que es necesario que los aspirantes para ser el candidato de la oposición se den a conocer, debido a que la ciudadanía desea conocer sus propuestas, así como de quiénes se trata.

Sobre su propia historia apunta que de niña quería ser zoológa, pero una tragedia en su familia la alejó de esta profesión, ya que tuvo que buscar trabajo. Fue así que se acercó a las puertas de Televisora Sonorense, para la cual solicitó empleo como guionista. Fue rechazada tres veces antes de que le dieran una respuesta afirmativa. En ese entonces cursaba el segundo año de preparatoria y tenía 17 años de edad.

"Desde muy pequeña incluso hacía análisis literario porque mi papá era un gran maestro".

Recuerda que su primera fuente asignada en el medio fue la de salud, pero conforme fue avanzando se fue haciendo parte de diversos espacios en el periodismo.

Asegura que el presidente le insistió en diversas ocasiones. FOTO: Presidencia.

"Fueron varios meses en los que me estuvo insistiendo", son las palabras con las que la senadora panista Lilly Téllez dio a conocer que Andrés Manuel López Obrador, actual presidente de México, la invitó en diversas ocasiones a formar parte del Movimiento de Regeneración Nacional. Pese a que rechazó esta oportunidad de manera reiterada, la exconductora de televisión decidió aceptar la propuesta para tratar de hacer algo más que reportar las noticias que acontecían en el país.

"Los mismos temas que había denunciado como periodista, puedo hacer algo por mi país".

Califica la decisión como una responsabilidad cívica de querer ayudar a México, debido a que en la nación no habían condiciones óptimas para la población. Estos problemas, comenta, se han agudizado con Morena en el poder, razón por la que dejó el partido.

La senadora busca ser la presidenciable de la oposición. FOTO: Archivo,

Lilly Téllez: "Estoy viva a de milagro"

El atentado en su contra, narra, cumple 23 años y fue un antes y un después en su vida, debido a que aunque se había dedicado a hacer periodismo de alto riesgo, no estaba preparada para una situación de ese tipo.

La política cuenta que estuvo a punto de morir debido a que una de las balas que pudo haberle dado en el pecho impactó contra un asiento que tenía justo al frente, mientras que una más que iba camino a su estómago quedó en la barra de contención de la puerta de un auto sin blindaje.

"Voy saliendo de TV Azteca, nos emboscaron y nos dispararon, fueron como 22 tiros y estoy viva de milagro".

El chofer y los dos escoltas que viajaban con ella sí fueron alcanzados por las detonaciones, pero ninguno de ellos murió. En ese entonces la periodista tenía 32 años de edad y aunque se le ofreció la oportunidad de trabajar en otro sitio, decidió regresar a la Ciudad de México para seguir en la labor de comunicar.

La funcionaria se ha convertido en una de las mayores críticas del gobierno. FOTO: Especial.

"No le voy a regalar también a los que me mandaron matar todos mis sueños y todo el plan que yo tenía de seguir trabajando".

Pasaron tres semanas del ataque para que la comunicadora regresara a reportar lo que ocurría en el país, pero decidió seguir pese a la incertidumbre, el miedo y la angustia.

"Lo correcto para mí era regresar, yo tenía razón en la corrupción que había estado denunciando, estaba viva y decidí seguir con el tipo de periodismo que hacía".

Lilly Téllez: AMLO es hábil hasta para mentir

Pese a que Andrés Manuel López Obrador fue el que la invitó a unirse a las filas de la clase política, Téllez asegura que uno de los discursos del mandatario, el que apunta a que en México ya no hay corrupción, es una mentira. Destaca que hay diversas organizaciones que sostienen que el país no ha podido acabar con este flagelo, sino que además se ha incrementado durante la gestión de la Cuarta Transformación.

Acusa al mandatario de contradecirse con respecto a las temáticas con las que se ganó el voto de millones de mexicanos y la forma en la que lleva a cabo su gobierno, pues aunque prometió resolver la pobreza, el tráfico de influencias y la violencia, el resultado ha sido el contrario al prometido.

Acusó al presidente de mentirle al pueblo de México. FOTO: Presidencia.

Sobre la popularidad que conserva AMLO, Lilly Téllez señala que esta se sostiene por medio de una campaña constante que se realiza desde la Presidencia de la República Mexicana. Añade que las personas que creen en el presidente viven engañadas, pues aunque lo apoyan, son conscientes de las malas cifras en diversas aristas.

"Es muy hábil para tergiversar la realidad e incluso es muy hábil para mentir".

El objetivo de la panista es sacar a Morena del poder

Aunque no ha pensado en slogans, propuestas de campaña o en si propondrá acabar con la corrupción, la panista asegura que su prioridad es lograr que el Movimiento de Regeneración Nacional no siga al mando del país. La exconductora acusa además al partido y al presidente de haber traicionado a los ciudadanos que como ella creyeron en la campaña para la Presidencia de 2018.

"No es que sean corruptos o ineptos. Ellos no lo sufren. Los que pagan ese precio de la corrupción y de la ineptitud somos los ciudadanos".

Opina que la lucha electoral que llevó a López Obrador a ser el titular del Ejecutivo se dio gracias al convencimiento que hizo de las clases medias en el país; sin embargo, cuando llegó al poder tuvo decisiones que iban en contra de lo que había prometido. La gota que derramó el vaso en la paciencia de Téllez, dice, fue cuando el presidente saludó a la madre del narcotraficante Joaquín Guzmán Loera, alias "El Chapo".

No soportó ver a AMLO saludar a la mamá de "El Chapo" Guzmán. FOTO: Especial

"Esto no fue a lo que se me invitó, yo no voy a ser cómplice de ustedes. Nada más llegaron al poder para beneficiarse como tanto criticaron", fue el mensaje que la funcionaria asegura dio al partido.

La panista acusa al mandatario de haber empoderado a los grupos criminales del país, de normalizar la violencia, por lo que pidió a la ciudadanía no permitir que permeen estas ideas en la sociedad. El tema le resulta personal debido a que para ella la gente sufre un abandono criminal, mientras defiende al líder del país.

"Tenemos que echar a Morena porque le está haciendo daño a las personas. Yo voy a llegar a poner orden en el país".