Claudia Sheinbaum presenta oficio para su renuncia: “Gracias a la CDMX por permitirme servirles”

Poco a poco se acerca el adiós de Claudia Sheinbaum a la CDMX. Este miércoles 13 de junio, la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México notificará a los legisladores que llegó un oficio de la jefa de Gobierno para solicitar separarse de manera definitiva de su cargo, quien anunció su renuncia este lunes 12 de junio.

De acuerdo al oficio dirigido al presidente de la mesa directiva, Frausto Manuel Zamorano, la aún mandataria capitalina pidió que esta decisión sea considerada a partir del 16 de junio. “Participaré en el proceso para elegir a la persona que coordinará la defensa de la transformación de nuestro país”, señala el documento.

Señaló que tuvo la satisfacción de “dedicar mi vida en cuerpo y alma para ejercer el cargo que me fue encomendado, gobernando para todas y todos, pero en especial para los que menos tienen”.

Sheinbuam pidió a la Jucopo que se convoque a sesión extraordinaria para que aprueben su licencia definitiva

Agregó que esto lo hizo “bajo los principios de no robar, no mentir y no traicionar al pueblo". “Gracias a la Ciudad de México por permitirme servirles”, expone Claudia Sheinbaum en su misiva.

Finalmente pidió a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso capitalino que se convoque a sesión extraordinaria para que aprueben su licencia definitiva.

En un segundo oficio enviado al presidente de la Junta de Coordinación Política, Federico Döring, Sheinbaum Pardo expresó que “les garantizo a las y los diputados y a los habitantes de esta gran ciudad, que se queda un equipo de gobierno de primera, que finalizará los proyectos pendientes”.

Dijo que en cinco años “ha sido un privilegio servir al pueblo de la Ciudad de México”. “Un pueblo solidario, creativo, trabajador, alegre, que siempre sale adelante frente a cualquier adversidad”, concluyó.

¿Quién se queda a cargo de la CDMX?

La Constitución política de la Ciudad de México establece claramente los lineamientos para determinar quién se queda a cargo de la ciudad en caso de falta temporal o absoluta de, en este caso, jefa de Gobierno.

Según el artículo 32, inciso D, numerales del 3 al 7, se especifica que en situaciones de falta temporal de duración no superior a treinta días naturales, el Secretario de Gobierno asumirá el despacho de los asuntos de la Administración Pública de la Ciudad de México. En este caso, Martí Batres desempeñaría esa función durante el período de ausencia.

Sin embargo, si la falta del Jefe de Gobierno excede los treinta días naturales o se convierte en absoluta, el Congreso constituirá de inmediato en Colegio Electoral para nombrar a un sustituto.

En este caso, se llevará a cabo una votación secreta y por mayoría de dos tercios de los diputados presentes para nombrar a un Jefe de Gobierno interino, de acuerdo con lo establecido por la ley. Posteriormente, el Congreso expedirá una convocatoria para la elección del próximo Jefe de Gobierno, la cual deberá realizarse dentro de un plazo de seis a ocho meses.

Mientras el Secretario de Gobierno asumirá provisionalmente la titularidad del Poder Ejecutivo. Durante este período, la persona encargada provisionalmente no podrá remover ni designar a los miembros del gabinete sin la autorización previa del Congreso.