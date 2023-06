Desde Atlacomulco, Delfina Gómez pide dar lección de dignidad el próximo 4 de junio

La candidata de la coalición Morena-PT-Verde al gobierno del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, aseguró que en las elecciones del próximo 4 de junio se dará una lección de dignidad a la población mexiquense para buscar un cambio.

Desde la cuna de exgobernadores mexiquenses, la candidata aseguró que su administración hará un cambio a favor de la población, la cual, aseguró estará unida y organizada para lograr una transición partidista en las próximas elecciones.

“No podemos perder la oportunidad de dar una lección de dignidad, de dar una lección de decir ‘a ver, no se equivoquen, el pueblo es noble pero ya se cansa’ y que si no se ha cumplido y que si no se ha tenido el respeto al pueblo y a esa confianza, yo creo que es momento de decir basta”, aseguró.

A una semana de que concluyan la campaña electoral, Gómez Álvarez señaló que es necesario organizar a los electores para que acudan desde temprano a ejercer su voto para lograr un triunfo que consideró como histórico.

“Debemos aprovechar la oportunidad histórica que tenemos de librar al Estado de México de décadas de corrupción. Con su participación vamos a arrasar este 4 de junio. Les vamos a ganar esta batalla y les vamos a dar una lección de dignidad porque es tiempo de quitar a la gente que no funciona”, expresó.

Además criticó que en los pasados gobiernos no se han dado del todo los apoyos y recursos en beneficio de la población, por lo que insistió en que se reflexione el día de las votaciones para buscar un cambio.

“Han transcurrido seis años y qué pasó, en qué se les ayudó y en qué se trabajó, por eso digo que hay que darles esa lección de dignidad”, afirmó.

En el encuentro, la candidata presentó en una diapositiva como se deberá votar a favor de ella en la boleta electoral, en la cual solo se encuentra registrada bajo un recuadro.

El dirigente estatal del Partido del Trabajo, Oscar González Yañez, explicó que los cuatro recuadros de los contrincantes representan corrupción, por lo que este 4 de junio se debe marcar el recuadro de la coalición “Juntos Hacemos Historia en el Estado de México”.