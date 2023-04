Delfina Gómez suma a su campaña a exmilitantes y exlíderes perredistas de Ecatepec que creen en el cambio verdadero

La maestra Delfina Gómez, candidata de MORENA, PT y PVEM a gobernadora del Estado de México, le dio la bienvenida a su campaña a exmilitantes y a exlíderes del PRD de Ecatepec, quienes se sumaron a la campaña del cambio en el Estado de México.

“Aquí cabemos todos los que queremos trabajar por nuestro estado. Cabemos todos los que tengamos la intención de servir al pueblo, no de servirnos nosotros. Cabemos todos los que tengamos un proyecto, ya sea educativo, agrícola o de transporte”, expresó la maestra Delfina Gómez.

Ante miles de maestros de la región como testigos, los exlíderes perredistas Octavio y Fernando Martínez, y José Manuel Cortés, entre muchos otros, se cambiaron de chaleco y se pusieron uno color guinda, y abrazaron a la candidata morenista, quien les dijo: “No se van a arrepentir”.

En su intervención, la maestra Delfina Gómez les dijo a los nuevos morenistas que agradece la generosidad y la confianza de cambiarse de partido. Reconoció que es muy difícil, pero señaló que van a tener no solamente a una compañera sino también a alguien siempre comprometida con el cambio verdadero en el Estado de México.

Agregó que el Estado de México necesita la unión y el trabajo de todos: “Esto que hacen nuestros compañeros del PRD y ahora de MORENA, esto me da mucha esperanza y emoción. Y agradezco porque callamos la boca que decían que nos íbamos a dividir, y por eso agradezco a los compañeros del PVEM, del PT, al coordinador general de nuestra campaña, Horacio Duarte; a la presidenta del Comité Estatal de MORENA, la maestra Martha Guerrero; al delegado especial para el proceso electoral en el Estado de México, Higinio Martínez, y todos los que han hecho posible este movimiento”.

El doctor Higinio Martínez manifestó que la incorporación de los ex perredistas y todos los que quieran hacerlo a este movimiento y en torno a la maestra Delfina Gómez son bienvenidos: “Hago el mismo llamado a los perredistas que quedan en el Estado de México que son pocos, pero todavía quedan. Este es el camino ya que el PRD no surgió, no se fundó para hacer comparsa del PRI, el PRD se fundó precisamente para combatir al priismo”.