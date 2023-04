Delfina Gómez afirma que su gobierno no será improvisado y tendrá apoyo al campo

Delfina Gómez Alvarez, candidata de la coalición “Juntos Haremos Historia” al gobierno del Estado de México, aseguró que en caso de lograr el triunfo su administración no será improvisada y contará con ejes firmes para llevar a cabo una transición política en el estado.

Desde el municipio de Santa Cruz Atizapán, la candidata destacó que sus ejes de acción fueron realizados de manera estudiada con la intención de mejorar las condiciones de los mexiquenses para evitar fallos en su administración por falta de planeación.

“No es improvisado porque no se intenta tampoco desatender, yo no quiero venir como se intenta en algún momento de ver algunas clínicas o unos hospitales, por ejemplo, ahorita vengo de Zinacantepec y pues no funciona el hospital o en Ecatepec que está el Hospital de Oncología, que es importantísimo, y tampoco funciona”, aseguró.

La candidata destacó también las acciones de apoyo para los campesinos, especialmente en el rubro de atención para formalizar la tenencia de sus tierras.

“En Santa Cruz Atizapán pesa mucho el tema del campo. Vamos a impulsar el trabajo de nuestros campesinos no solamente con fertilizantes o algunas herramientas, sino realizando acciones como el acompañamiento jurídico para establecer de manera formal la tenencia de sus tierras”, afirmó.

Apuntó que en este periodo de campaña están analizando un plan económico austero para eliminar lujos que existen en la administración y los cuales, aseguró, funcionarán para llevar una estrategia de gobierno que cumpla a la ciudadanía.

“Estoy segura que con una buena administración de recursos, porque ahorita estamos haciendo un análisis de cuánto podemos ahorrar si quitamos muchos lujos que a veces no son necesarios y si le vamos sumando van a ver que nos va alcanzar”, apuntó.

La aspirante morenista detalló los pormenores de sus acciones contempladas en materia de cuidado al campo y la mejora de condiciones sus productores, así como la mejora de seguridad pública mediante botones de pánico y la entrega de recursos sin intermediarios.

“Yo no quiero venir a decirles que vamos a lograr muchísimas cosas porque yo si quiero regresar y no quiero que me digan ‘maestra fue una mentirosa, nos vino a engañar’, yo no vengo a engañar, yo vengo a hablar con la verdad”,aseguró.

En el encuentro con campesinos y docentes de la región, la morenista prometió que en su administración habrá cero corrupción y recalcó que existirá un procedimiento de revocación de mandato durante los tres años de su mandato.

Gómez Álvarez continúa su segundo día de campaña rumbo al municipio de Ocoyoacac y posteriormente culminará en Ecatepec.