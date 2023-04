Alejandra del Moral promete no ser una gobernadora de escritorio: "No necesito titiritero"

La candidata de la alianza “Va por el Estado de México”, Alejandra Del Moral Vela, aclaró que no será una gobernadora de escritorio, sino de territorio y precisó que ella no necesita de “titiritero” para tomar las decisiones.

En Acolman, inició su segundo día de campaña y estuvo acompañada de los dirigentes del PRI, Eric Sevilla Montes de Oca y del PAN, Anuar Azar Figueroa, así como el coordinador de los diputados del PRD, Omar Ortega Álvarez. En su mensaje, indicó que de ganar el 4 de junio no gobernará desde Palacio de Gobierno o en un escritorio, sino regresará a las regiones y tomará las decisiones con el pueblo.

“Voy a ser la gobernadora de territorio, no gobernadora de escritorio, no me van a ver en el Palacio de Gobierno en Toluca, me van a ver aquí tomando decisiones con la gente”, indicó.

Recordó que está elección es de dos candidaturas y aclaró que no se trata de una alianza contra otra, sino de ella y la morenista Delfina Gómez Álvarez, donde en su caso es mucha candidata para triunfar y no requiere de titiritero. Indicó que también está contienda electoral es de la reconciliación, porque unir es resolver. Y pidió que ante cada descalificación den una propuesta.

“Nada más que aquí no es una alianza contra otra, no es si es PRI, PAN contra Morena, es Alejandra contra Delfina, y aquí hay mucha candidata para poder ganar esta elección”, expresó.

“Y lo puedo decir con toda claridad, Alejandra Del Moral no necesita titiritero yo tomo mis propias decisiones”.

Del Moral Vela reiteró que será la gobernadora de la reconciliación y es que no se requiere que se gobierne fomentando el odio, o confrontando a la ciudadanía, sino que se resuelvan los problemas.

“Nunca más gobernantes fomentando el odio o confrontando a la ciudadanía, nunca más es lo que no queremos en el Estado de México”, manifestó.

La candidata de la coalición resaltó que su principal eje de gobierno será el Salario Familiar que no sólo llegará a más mujeres, sino a padres de familia, jóvenes, adultos mayores, y hasta mascotas. Además, afirmó que buscará el empoderamiento de las mujeres porque no será importante, sino vital. Del Moral Vela también tendrá mítines en los municipios de Ecatepec y Tlalnepantla durante la tarde de este martes.