Claudia Sheinbaum acusa doble discurso en el Poder Judicial

Ante el freno de la extinción de los fideicomisos del Poder Judicial, la precandidata única a la Presidencia de la República por la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, acusó un doble discurso. En un panel con medios de comunicación locales y nacionales, la aspirante morenista criticó la velocidad con la que se resolvió este asunto en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

"Hay amparos ahí que tienen muchísimo tiempo, a ver si a la gente de escasos recursos, que tienen problemas jurídicos, que están en la Suprema Corte, les resuelven así de rápido. No, éste fast track, los fideicomisos no se pueden usar para Acapulco es éste doble discurso, es un doble discurso tremendo: no hay recursos para Acapulco, cosa que es falsa, y aparte 15 mil millones adicionales, que se podrían utilizar para Acapulco, los Fideicomisos no se tocan", aseguró.