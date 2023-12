Aquiles Espinosa García: "Yo soy político profesional, toda mi vida me he dedicado a eso"

Aquiles Espinosa García, secretario de Movilidad y Transporte del gobierno de Chiapas, señaló que será en el mes de febrero cuando Morena elija de entre todos lo que se inscribieron en la contienda para encuestas, de los cuales, van a ser solo cuatro las personas admitidas

El que quede será candidato de Morena Créditos: Especial

Entrevista con Susana Solís en Heraldo Noticias Chiapas en la frecuencia del 88.3 FM, de El Heraldo Radio, el también aspirante a encabezar lo comités de la 4T en Tuxtla Gutiérrez, dijo que cuenta con más de 40 años de activad política "porque comencé en 1980, pegando carteles y haciendo voceo, parte de la propaganda y ayudando en las reuniones en los ejidos y en las cabeceras municipales".

Yo soy político profesional, toda mi vida me he dedicado a eso, uno aspira a tener cargos, pero ahora ya no me mueve tener poder por el poder