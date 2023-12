Claudia Sheinbaum presume respaldo de familia yucateca que antes era panista

Durante una conferencia de prensa en Yucatán, Claudia Sheinbaum Pardo, precandidata de Morena, Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde a la Presidencia de México, presumió que una familia yucateca que antes era panista hoy confía en la Cuarta Transformación.

“Les voy a contar algo que me pasó en un viaje de Mérida a la Ciudad de México. Me tocó sentarme junto a una familia de Yucatán, y pues me reconocieron era una pareja con un bebé y entonces me dicen: ‘Le quiero platicar algo, mi papá siempre fue panista y ahora, no se pierde una mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador. Vamos a votar por ustedes”, contó la Dra. Sheinbaum.

Asimismo, indicó que la pareja yucateca le expresó que la Cuarta Transformación ha demostrado honestidad, “que no habíamos visto hace muchos años, inversión en el sureste que no se había visto hace muchos años, el apoyo a los adultos mayores y porque estamos contentos con lo que está pasando”, indicó la militante de Morena.

¿Qué hace Claudia Sheinbaum en Yucatán?

El día de hoy, Claudia Sheinbaum se encuentra en el sureste mexicano, en Mérida, Yucatán, para tener un encuentro con militantes y simpatizantes de Morena.

Durante la plática con medios de comunicación, la Dra. Sheinbaum aseguró que se seguirá trabajando por darle continuidad al proyecto de transformación y al mismo tiempo dar la distribución de la riqueza que se está generando paz y tranquilidad en el país.

“Y eso es en realidad lo que se siente en Yucatán y en todo el país, y eso es a lo que llamamos a todos y a todas a seguir con este movimiento de transformación de nuestro país”, explicó la militante de Morena.