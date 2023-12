Claudia Sheinbaum apuesta por un modelo de desarrollo con el sector empresarial en Baja California Sur

La precandidata única a la Presidencia por la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, propuso a los empresarios y empresarias del estado trabajar de manera conjunta para garantizar bienestar a la población.

"Nosotros lo que queremos es que haya vida digna. Y para que haya esa vida digna, seguridad y bienestar, tiene que ver con un modelo de desarrollo distinto", dijo en la reunión privada en el Hotel Playa Grande.

Sheinbaum Pardo reconoció que derivado de los malos gobiernos del pasado, hoy Baja California Sur sufre de una crisis en el desarrollo urbano.

Por lo anterior, reiteró en la necesidad de unir esfuerzos entre el gobierno, las empresarias y los empresarios para lograr que la inversión no solo tenga como objetivo generar riquezas para el sector empresarial, sino que también tenga el propósito de mejorar en gran medida la calidad de vida de la personas, lo que a su vez se puede traducir en un mayor desarrollo.

"No es una cosa solo del gobierno, es un asunto de que, nos tenemos que sentar para ver cómo aportar para que esta zona siga creciendo (...) El tema no solamente es cómo generamos empleos, sino cómo generamos desarrollo sustentable con bienestar y esa no es solo una tarea de una persona", sostuvo.