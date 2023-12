Claudia Sheinbaum cuenta su experiencia al enfrentarse al acoso

Claudia Sheinbaum, precandidata de Morena, Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde a la Presidencia de México, compartió en el tercer episodio de "Sheinboom", una anécdota de cuando era joven y experimentó el acoso como mujer y cómo lo enfrentó.

La ex jefa de Gobierno explicó que desde los 12 años se trasladaba en transporte público a la escuela, al igual que su hermano, aunque no era la misma experiencia para ambos. "No es lo mismo una niña de 12 años, que un niño de 12 años subirse al transporte público. Entonces, por supuesto que el acoso que vives en el transporte público es terrible", expresó.

Claudia Sheinbaum relató también su experiencia en el CCH con un maestro, quien trató de insinuársele y amenazaba con ponerle mala calificación en caso de no hacer caso a los acercamientos del mismo. En esos momentos, la joven estudiante se unió a todas sus compañeras para pedir la destitución del académico.

La CDMX busca que las mujeres se sientan seguras en transporte público. Foto: Archivo.

¿Cómo afrontar el acoso?

La militante del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) indicó la importancia de "no achicarse" en esos momentos y denunciar este tipo de actos, ya sea que pasen dentro de centros de trabajo, instituciones educativas, transporte público o cualquier otro espacio.

"Las mujeres nos encontramos con muchos tipos de violencia. Yo también lo he vivido desde niña y así lo he afrontado", comentó Claudia Sheinbaum. Hay que recordar que dentro de la CDMX, la ex mandataria capitalina impulsó iniciativas para que las mujeres se sientan más seguras en las calles, sistemas de transporte, hogares, Ministerios Públicos, etcétera.

Personal de la Secretaría de Mujeres sale a las calles para brindar información sobre programas de apoyo. Foto: Archivo.

En ese sentido, durante la administración de Claudia Sheinbaum se implementó el "Plan Estratégico de Género y Movilidad", reconoce las diferencias en los viajes que realizan las mujeres en comparación a los hechos por hombres, orientando sus programas y proyectos hacia una movilidad más cómoda, segura y accesible.