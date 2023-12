Paco Ignacio Taibo II: "Quiero votar por una presidenta que lee"

Paco Ignacio Taibo II le da un toque a su cigarro. Sentado en un bolardo de la Alameda Central, espera a la presentadora de su último libro de 80 que ha escrito.

Son las 18 horas del domingo y se levanta cuando una camioneta llega frente a él. Desciende de ella Claudia Sheinbaum con un libro bajo su brazo: Los alegres muchachos de la lucha de clases.

"Una izquierda que no lee, no es izquierda"

Tomados del brazo, el Director del Fondo de Cultura Económica y la Precandidata a la Presidencia caminan. Se meten debajo de una carpa donde los espera el público como parte de las actividades de la 15 Feria del Libro de la Alameda.

A unos cuantos pasos del Palacio de Bellas Artes, hay un escenario con nochebuenas rojas y amarillas encima de unas bocinas. Un par de sillas y un micrófono, con cable, son parte de la escenografía. Se sientan. Intercambian puntos de vista. Dan posturas políticas. Hablan de los pasajes del libro, que cuesta 299 pesos y las personas lo pueden pagar con tarjeta de crédito o débito.

"Una izquierda que no lee, no es izquierda, y por eso yo quería que lo presentara Claudia, porque quiero votar por una presidenta que lee, no por presidentes que no leen", dice al micrófono Paco Ignacio Taibo II.

¿Cuáles son los libros favoritos de Claudia Sheinbaum?

Hace unos meses, Claudia Sheinbaum dio a conocer que, entre sus libros favoritos, están 100 años de Soledad y El Coronel no tiene quien le escriba, ambos de Gabriel García Márquez.

A los lejos, en otras carpas en la Alameda, hay letreros como en un Mercado Público: "Ofertón: 3x200", "Oferta, desde 20 y hasta 100", "Oferta 30".

Al fiel estilo de un botadero, hay una amplia gama de libros. Un Mundo sin fin de Kenn Follett, El poder está dentro de ti de Louise L. Hay, Manual para no morir de amor de Walter Riso.

Hombres y mujeres, adultos y niños, revisan las opciones. Son pocos los que se animan a llevarse uno pese a las ofertas. En México, la población lectora de libros leyó, en promedio, 3.4 ejemplares en los 12 meses anteriores a la fecha de levantamiento (febrero de 2023). Este dato representa una disminución en relación con los datos de 2022 (3.9 libros), según el INEGI.

"En Paco hay consistencia política", asegura Claudia Sheinbaum

Sheinbaum confiesa que se esperaba otro tipo de libro, una autobiografía distinta. Pero a su vez destaca la forma en la que el escritor describe las épocas de lucha social a través de sus vivencias.

"Paco es un militante de la novela negra, es un militante de la promoción de la lectura, es un militante de la recuperación de la memoria histórica, pero es un militante político".

"Y yo por eso lo quiero tanto y por eso cada vez que tengo algún problema de decisión, también busco a Paco o momentos difíciles busco a Paco, porque en Paco hay consistencia política, entre lo que piensa, lo que dice y lo que hace", dijo.

De nuevo, con el micrófono en mano, Paco Ignacio aprovecha para leer unos capítulos cortos. "Cuando uno tiene mucha mucha suerte conoce a Paloma a los 22 años y se casa con ella. Y gana para la eternidad una amante y una compañera", lee Taibo II los párrafos dedicados a su esposa Paloma Sainz. Sheinbaum confiesa que le sacó las lagrimas con esas palabras.

Taibo II también retoma el capítulo dedicado a los chayoteros. Termina de leer por espacio de tres minutos. Suman casi los tres cuartos de hora de la presentación. Acuerdan concluirla. Sheinbaum recomienda insistentemente leer el libro "Los alegres muchachos de la lucha de clases".

Hay un último acto antes del cierre. Es un regalo. Una playera negra con la portada del libro. Debajo del título, aparece una imagen de Paco Ignacio Taibo II donde le da un toque a su cigarro.

