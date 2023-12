Morena afirma que no busca detener la candidatura de Santiago Taboada

Tras las acusaciones del precandidato del Frente Amplio por México (PAN, PRI y PRD) a la jefatura de Gobierno, Santiago Taboada, sobre la responsabilidad de Morena en el retraso de su licencia definitiva, así como el requerimiento al Tribunal Electoral de la Ciudad de México para hacer válida su salida permanente como alcalde de Benito Juárez, la diputada morenista, Martha Ávila, afirmó que fue la presidenta de la Mesa Directiva, Gabriela Salido, quien no ha permitido sesionar.

La coordinadora de la bancada morenista expuso que es cierto que la licencia aún no es aprobada debido a que el Congreso no ha podido sesionar porque la presidencia de la Mesa Directiva no ha velado por dar eficaz cumplimiento a las funciones constitucionales del Congreso, haciendo prevalecer intereses particulares del Grupo Parlamentario del PAN por encima del interés general del legislativo local.

Sigue leyendo:

Santiago Taboada pide al Tribunal Electoral aprobar su licencia definitiva, tras demoras en el congreso

Se atora la solicitud de licencia de Taboada

Esta cumpliendo en tiempo y forma

Asimismo, indicó que la aprobación de la licencia permanente de Santiago Taboada como alcalde de la Benito Juárez, no es competencia del Tribunal Electoral de la Ciudad de México (TECM), sino del Congreso, por lo que aclaró que en ningún momento el Congreso está afectando los derechos político electorales de Taboada, pues él está cumpliendo en tiempo y forma con la presentación de su licencia.

Cabe señalar que este jueves venció el plazo de 40 días de la licencia temporal solicitada por Taboada y, de acuerdo, con las leyes electorales capitalinas, un alcalde tiene que estar separado de su cargo 180 días antes de las elecciones; la ley no refiere que la licencia deba estar aprobada, solo que se debe estar separado del cargo.

Santiago Taboada había señalado que Morena estaba impidiendo su licencia Créditos: Archivo

Por ello, abundó en que los derechos político electorales de Taboada quedan salvaguardados con la presentación de su solicitud de licencia, porque con ello está cumpliendo con el requisito de separación del cargo.

“Así que este juicio que presenta hoy Taboada ante el Tribunal Electoral es meramente un asunto mediático con el que busca victimizarse, no tiene cabida, pues su solicitud de licencia se procesa con la fecha en que la envió al Congreso, con independencia del día en que se vote”, concluyó.

César Cravioto opina

A la par, el vocero del Grupo Parlamentario de Morena en el Senado de la República, César Cravioto, señaló que la presidenta de la Mesa Directiva es del PAN, por lo que “no está en Morena el cese de las sesiones en el Congreso. Que no se haga la víctima Santiago Taboada por lo de su licencia. No se aprobó esta semana, porque no hubo sesión por culpa de la presidenta del Congreso capitalino. ¿Y de qué partido creen que es la presidenta del Congreso? Exacto: ¡Panista!”, indicó en su cuenta de X.

dhfm