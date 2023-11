"Corcholatas", ¿de dónde viene el término popularizado por AMLO para las elecciones de 2024?

La palabra "corcholatas" se ha popularizado en México para referirse a los aspirantes a la presidencia de la República. Aunque el término puede parecer despectivo, su origen no es ofensivo. De hecho, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha explicado que la palabra se refiere a "destapar" a alguien, en este caso, a los candidatos presidenciales.

Aunque no hay una definición oficial, se refiere a los aspirantes a la presidencia de México. El término se originó en 2018, durante la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador, cuando algunos de sus oponentes fueron criticados por ser "corcholatas". No hay una explicación clara de por qué se les llama así, sin embargo, se cree que el término se refiere a las tapas de las botellas de refresco, que son desechables y se pueden quitar fácilmente.

¿Cuál es el origen del término "corcholata"?

Durante la década de los setenta, en el periodo en el que Luis Echeverría era presidente de México y se encontraba en la tarea de definir a su sucesor, existía una práctica institucionalizada en el sistema político mexicano conocida como el "dedazo". Bajo esta práctica, el mandatario en turno elegía de manera directa a quién habría de sucederlo. En ese momento, el presidente actual, Andrés Manuel López Obrador, recordó durante una conferencia matutina que existía una lista de posibles aspirantes a la presidencia a los que se les conocía como "tapados"

Durante la campaña presidencial de 1976, se produjeron varios cambios significativos. En primer lugar, Mario Moya Plasencia, quien era considerado el sucesor natural de Luis Echeverría debido a su posición como Secretario de Gobernación, no fue favorecido. Como resultado, surgieron nuevas figuras en la campaña, como la del "destapador" y la de las "corcholatas".

Estas figuras se hicieron famosas después de que se llevara a cabo una reunión en Palacio Nacional a la que asistieron jefes de Estado de otros países. Durante la reunión, los secretarios del gabinete de Echeverría se encargaron de atender a los visitantes. Anteriormente, Leandro Rovirosa, quien era el secretario de Recursos Hidráulicos y amigo de la infancia de Luis Echeverría, había declarado que había seis posibles aspirantes a la presidencia.

“De repente declara el ingeniero Rovirosa que hay seis probables, eso no se acostumbraba, nadie hablaba, entonces abrió el abanico para que no se pensara que sólo estaba Moya, entonces pues ahí menciona a López Portillo, que estaba en Hacienda, no recuerdo quienes eran los secretarios de entonces, pero menciona seis. Don Jesús Reyes Heroles, que era presidente del PRI, declaró que Rovirosa no se debería meter en cuestiones electorales porque él no se metía en distritos de riego, porque fue así, pues muy sorpresivo para lo que se acostumbraba”, relató López Obrador.

“El caso es que hay una recepción en Palacio y vienen invitados especiales, gobernantes, jefes de Estado, y a los secretarios les toca atender a un invitado especial y al finado López Portillo, que todavía era secretario de Hacienda, le tocó atender a Raúl Castro. En la recepción vienen López Portillo y Raúl Castro y se topan con él y López Portillo le dice: ‘este es el ingeniero Leandro Rovirosa, secretario de Recursos Hidráulicos’, y Raúl le dice: ‘¡ah! ¡el destapador!’, y el ingeniero le dice: ‘sí, y esta es mi ‘corcholata’ favorita’, señalando a López Portillo. De ahí viene, pero de ninguna manera es tratar de forma despectiva”, agregó.

