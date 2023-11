Clara Brugada: "La gente sabe lo que significa la derecha por eso quieren que continúe la 4T"

La precandidata única de la coalición “Juntos Haremos Historia” a la Jefatura de Gobierno en 2024, Clara Brugada aseguró que “la gente sabe lo que representa la derecha”, y es por ello que “quieren que continúe la transformación, los cambios para la Ciudad de México y para el país”.

En el Parque Alfonso XIII en Álvaro Obregón, la exalcaldesa de Iztapalapa dejó en claro que esto es porque “el pueblo tiene memoria y el pueblo sabe”, pese a que en ocasiones “no se expresa, a veces pareciera que no pasa nada”.

La 4T debe continuar

Explico que quienes anhelan el cambio y construir el segundo piso de la transformación, “tiene que ver con la revolución de las conciencias y esta ciudad es consciente, progresista históricamente y la gente sabe lo que está pasando”.

Llamo a todos a “sacar la casta, es el momento de recuperar a Álvaro Obregón Créditos: Frida Valencia

Refirió que hoy la ciudad “tiene dos opciones: optar por los que han construido para enriquecerse a sí mismos o preferir a los que hemos construido para enriquecer a la comunidad, a la ciudad y sus habitantes”.

Agregó que la diferencia entre la oposición y Morena es que los primeros celebran la corrupción y su instituto político impulsa la honestidad.

Ejemplificó que una de las cosas que están pasando es el denominado “Cartel Inmobiliario en Benito Juárez”, “que se trata de una red de corrupción para permitir el crecimiento de construcciones irregulares y legales con la autorización de la alcaldía de Benito Juárez”.

Fija postura a favor de Ernestina Godoy

Asimismo, dijo que derivado de esto los panistas se dijeron “perseguidos políticos” pues la fiscal capitalina, Ernestina Godoy investigó y giró órdenes de aprehensión.

“¿Qué es lo único que están haciendo ahorita? ¿Por qué no se puede reelegir la fiscal Ernestina Godoy? Porque ellos son los que no quieren y no quieren justamente porque lo que hizo la fiscalía fue buscarlos y hacer justicia y eso implicó tocar sus intereses.

Ahora resulta que los del PRIAN pareciera que tienen derecho a cometer delitos y no pasa nada, como que, si los funcionarios tuvieran derechos a no ser juzgados”, apuntó.

Llamo a todos a “sacar la casta, es el momento de recuperar a Álvaro Obregón y yo vengo aquí a convocarlos, a movilizarnos, a luchar, a abrir los ojos, a tomar conciencia de lo que está pasando y tenemos la oportunidad histórica de lograrlo”.

Al evento acudieron los aspirantes a la alcaldía de Álvaro Obregón por Morena, Ricardo Peralta, Valentina Batres y Eduardo Santillán.

Clara Brugada reconoce a las clases medias

En la alcaldía Benito Juárez, bastión del PAN, la precandidata única de la alianza “Juntos Haremos Historia” a la Jefatura de Gobierno, Clara Brugada aseguró que los capitalinos tienen “una llave maravillosa que es el voto”, y que “seguramente en su momento van a castigar a los malos gobiernos, y a los que han hecho del gobierno un lugar para la corrupción”.

Asimismo, apuntó que en esta demarcación hay una clase media fuerte, “a quien aplaudimos de que todos los días mejore”.

Resaltó que hay “una clase media progresista, consciente, que lucha, que aprende y que siempre sale adelante”.

Clara Brugada se reúne con simpatizantes en la alcaldía Benito Juárez

FOTO: Cinthya Stettin

“Esta clase media que existe en la Ciudad de México, pues ha ayudado a convertir a la ciudad en la ciudad más progresista de América. La ciudad más progresista, que ha logrado derechos como en ninguna otra parte, ya no digamos solo en el país. Y bueno, pues queremos más, queremos más derechos, queremos más libertades, y eso es lo que viene”, puntualizó.

