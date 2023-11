Claudia Sheinbaum desde Veracruz: "La educación es centro de la Transformación"

”La educación es centro de la Transformación”, fue la premisa que compartió la precandidata única de la coalición “Seguimos haciendo historia” a la Presidencia de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, durante el cierre de su gira con la militancia de Morena, PT y PVEM en Veracruz.

“Mi sueño es que todos los jóvenes que deseen estudiar la universidad puedan ir, en una universidad gratuita de calidad que les permita desarrollar a sus familias, que no les digan nunca más que son rechazados de la sociedad, porque la educación es centro de la Transformación, sin educación pública, no hay transformación en nuestro país, por eso vamos a apoyar la educación pública”, puntualizó.

En ese sentido, ejemplificó cómo durante su periodo como Jefa de Gobierno creó dos nuevas universidades públicas: el Instituto Rosario Castellanos y la Universidad de la Salud, en las que estudian más de 50 mil jóvenes y el apoyo universal “Bienestar para Niñas y Niños. Mi Beca Para Empezar”.

Por otro lado, la precandidata de la coalición Sigamos Haciendo comparó los dos proyectos que estarán en juego en 2024: mercancía contra derechos. En su cierre de la gira por Veracruz, en Minatitlán, la abanderada de Morena, el Verde y Partido del Trabajo señaló que en el pasado los derechos básicos tenían un precio, mientras que en la Cuarta Transformación hay una visión humanista.

"En ese proceso de privatizaciones, de decir que todo era una mercancía, al final ¿cuál es la diferencia?, en un caso es una visión humanista, que piensa que el Estado debe ayudar a los que menos tienen. Y en el otro es una visión en donde se piensa que el que no tiene dinero no vale en la sociedad y el que no tiene recursos es un flojo, pero todo eso cambió en nuestro país", aseguró.