¿Se aproxima boda de Claudia Sheinbaum? La exmandataria capitalina sube foto de anillos de boda

A través de su cuenta de Instagram, Claudia Sheinbaum, Coordinadora Nacional de la Defensa de la Cuarta Transformación, publicó unos anillos de boda con la leyenda "Les tengo una noticia…". Cabe resaltar que la ex mandataria capitalina había comentado desde el año pasado que se iba a comprometer con su pareja sentimental, Jesús María Tarriba, aunque no dio más detalles.

Hay que recordar que la ex jefa de Gobierno de la CDMX no había compartido nada acerca de su situación sentimental en sus redes sociales, pero poco a poco fue dando detalles de la misma. En 2021 empezó a llevar a su pareja a eventos públicos y en sus distintas líneas de comunicación fue dando pormenores de la relación.

Claudia Sheinbaum ha compartido fotos de su pareja en redes sociales Foto: Archivo

Ahora, Claudia Sheinbaum ha dejado otra señal sobre sus planes a futuro en el ámbito personal, aunque en una entrevista realizada el año pasado en el programa de radio de Martha Debayle, comentó que no estaba entre sus planes tener una gran fiesta, sino algo más sencillo.

Historia de Claudia Sheinbaum y Jesús María Tarriba

Jesús María Tarriba Unger es un reconocido matemático y analista de riesgos del Banco de México. Se graduó de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y tiene un doctorado en Física. Ambos se conocieron en su etapa académica dentro de la UNAM, incluso fueron novios en esos momentos, sin embargo, terminaron su relación.

Claudia Sheinbaum comentó en sus redes sociales que navegando en su Facebook se reencontró con su ex pareja y tras mandarle una solicitud de amistad fueron conversando sobre su vida. La ex jefa de Gobierno añadió que tuvieron su primer encuentro en una cena en su casa y confeso "Yo reconquisté a Jesús María Tarriba con un ceviche", ya que es uno de sus platillos favoritos del matemático.

Jesús Maria Tarriba ha acompañado a la ex mandataria capitalina a sus eventos alrededor del país Foto: Archivo

Sobre su propuesta de matrimonio, durante un live en su cuenta de Instagram comentó "Fue romántico que me lo preguntara, y bueno estamos en eso. Es una relación que se afianza, lo hacemos por gusto, por cariño, Jesús fue el que me dijo, '¿y si nos casamos?'. Entonces no crean que fue muy romántico, que me puso el anillo”.

Ahora que Coordinadora Nacional de la Defensa de la Cuarta Transformación ha puesto las argollas en sus redes, se espera que en los siguiente días dé más información sobre este tema.