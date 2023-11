Xóchitl Gálvez: "México sigue teniendo hambre y sed de justicia"

Xóchitl Gálvez, coordinadora del Frente Amplio por México, converso con Romandía a través de la señal de 98.5 FM de Heraldo Radio sobre cómo el país mexicano sigue teniendo "hambre y sed de justicia".

Durante su conversación con la conductora, comentó sobre su estadía en la presidencia de Comisión de Asuntos Indígenas, en la que presentó 101 dictámenes, a la vez que destacó no haber ausentado a una sola sesión, exceptuando cuando fue diagnosticada con Covid-19.

"Nunca falté al senado en estos 5 años, 2 meses, estoy contenta por haber pasado en el Senado, nunca me imaginé que saldría en la condición de aspirante a la candidatura para la presidencia, qué cosa".

Xóchtil Gálvez habló sobre la problemática de la inseguridad en México

FOTO: Especial

Mencionó su encuentro con madres buscadores de Sonora, a lo que lamentó que todas tienen la misma angustia sobre sus hijos desaparecidos. "Más de 46 mil desaparecidos es el saldo de este gobierno", comentó.

Refirió su encuentro con los productores de limón y aguacate en Michoacán y reprobó las constantes extorsiones por parte de la delincuencia organizada.

"No hay apoyos, no hay seguro, quitaron la financiera rural, por eso retomé esta frase, porque México sigue teniendo hambre y sed de justicia", sentenció.

Señaló que las acusaciones de Andrés Manuel López Obrador en su contra no son verídicas. "No tengo nada indebido, ser empresario no es un delito". Además, lamentó que el crimen organizado esté apoderado de distintas regiones de la República.

La coordinadora del FAM comentó que en la coalición hay perfiles de todo tipo y explicó que en su equipo habrá gente con suma experiencia. En este sentido, mencionó que Beatriz Paredes es un ejemplo sobre las personas honorables que se encuentran dentro del PRI. También comentó que estará involucrada gente propia de cuadros locales, así como ciudadanos sin partido político.

"Voy a hacer una mezcla entre panistas como Santiago Creel, Josefina Vazquez Mota, expanistas como Margarita Zavala", mencionó la coordinadora.

<iframe src="https://embed.acast.com/64f5cf1d19be9c0010c0f8fd/655423b8633f52001204271f" frameBorder="0" width="100%" height="190px"></iframe>

Xóchitl Gálvez ve "limitada" a Alma Alcaraz, candidata a la gubernatura de Guanajuato

En el marco de una gira por Guanajuato, la precandidata del Frente Amplio por México para la presidencia de la República, Xóchitl Gálvez, afirmó que ante la falta de cuadros políticos, Morena postuló a una expanista a la gubernatura de Guanajuato.

Al inicio de un primer evento programado en el municipio de Silao con jóvenes guanajuatenses, la aspirante presidencial, afirmó que ve “limitada” la capacidad de Alma Alcaraz, la coordinadora de la 4T en Guanajuato.

Xóchitl califica como "limitada" a Alma Alcaraz

FOTO: Especial

“La respeto, creo que viene del PAN, por que MORENA no puede tener cuadros propios en Guanajuato (¿pero cómo ve su trayectoria?) pues limitada, tiene más experiencia Libia”.

Destacó que no hay duda que en Guanajuato irán con la alianza.

“Yo veo a Libia con un empaque tremendo, un conocimiento una honradez, del trabajo que ha hecho, me encanta, no hay duda que el PRI, PAN y PRD van a sostener esta alianza.

Respecto al excanciller, Marcelo Ebrard reiteró “Alla él, yo le respeto y yo tengo otras visiones de incongruencia”, luego de que el morenista afirmara que haberse unido a su proyecto sería incongruente.

Anticipó que su precampaña será “en tierra, abajo con la gente, donde hay que caminar, ahí andamos viendo”, afirmó

Con información de Gabriela Montejano