¿Cuándo se registrará Claudia Sheinbaum como precandidata a la Presidencia?

El líder del Movimiento de Regeneración Nacional, Mario Delgado, puntualizó en la fecha en que Claudia Sheinbaum oficializará su registro como precandidata única de cara al ejercicio electoral de 2024.

La aspirante por la alianza partidista de Morena, PT y Partido Verde será acompañada por las dirigencias políticas en el Word Trade Center, el día 19 de noviembre a las 12:00 horas.

Sigue leyendo:

Marcelo Ebrard nunca pensó ser candidato de la oposición: "Eso habría sido un engaño"

Claudia Sheinbaum recuerda las bases de la 4T tras elecciones de Coordinadores

¿Cuándo empieza la precampaña de Claudia Sheinbaum?

De igual forma, el morenista anunció la fecha en que la aspirante presidencial comenzará formalmente con los actos de precampaña. Delgado reveló que la exmandataria capitalina arrancará los actos partidistas el día 20 de noviembre.

No obstante, se explicó que será Claudia Sheinbaum quien anuncie el lugar y los horarios en el cual tendrá inicio su precampaña rumbo al 2024

Mario Delgado: “Habrá sanciones por irregularidades en proceso interno, pero no se repetirá”

Confirma Mario Delgado, dirigente nacional de Morena que no se repetirá el procedimiento para elegir al Coordinador Nacional de los Comités en Defensa de la Cuarta Transformación, y que habrá sanciones en contra de quienes realizaron conductas indebidas en el proceso interno.

"Marcelo se iba a mantener en nuestro Movimiento"

Créditos: Cuartoscuro

En conferencia de medios, al hablar sobre la resolución de la Comisión de Honestidad y Justicia del partido en torno a la queja que interpuso Marcelo Ebrard, Delgado Carrillo aseguró que no hay elementos para repetir el proceso de selección, aunque sí encontraron irregularidades que deben ser sancionadas de inmediato.

“Dice hay evidencia, encuentra la comisión, de algunas prácticas indebidas cometidas por militantes contrarias a nuestros principios y a las normas estatutarias, por lo que esta comisión en el marco de su normatividad iniciará los procesos de sanción correspondientes; es decir, vamos a ver personas sancionadas, según la evidencia de prácticas indebidas que detecta la Comisión de Honestidad”, apuntó.

Las impugnaciones se analizaron con profundidad

Resaltó que dicha comisión estuvo analizando la impugnación de manera seria, responsable y con profundidad para tomar una determinación, tomando en cuenta la queja de Ebrard Casaubón, y no soslayarse.

En este marco, Mario Delgado resaltó la confianza señalada en diversas ocasiones, de que el excanciller, Marcelo Ebrard se mantendría en Morena, ya que es su casa en donde todavía tiene mucho por hacer.

“Siempre aposté, siempre lo dije aquí de qué, Marcelo se iba a mantener en nuestro Movimiento, siempre dije, que es un hombre de principios de valores, que él sabe, desde una perspectiva histórica, que nuestra transformación apenas está iniciando y que hay mucho todavía por hacer y él contribuyó de manera muy importante a lo que se ha logrado, y qué bueno que ya se terminó esa incertidumbre”, dijo.

Apuntó que, tras la resolución que tomó la comisión de Honestidad, habrá otras más sobre el análisis de la queja que interpuso Ebrard Casaubón y de las irregularidades registradas en el proceso de selección del que será el candidato presidencial en 2024.

Claudia Sheinbaum mantuvo la unidad en el partido, asegura Mario Delgado

La conducción política de Claudia Sheinbaum, permitió mantener la unidad tras el proceso interno que se registró el viernes pasado para elegir a los 9 coordinadores en igual número de entidades federativas, reconoció el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado.

“Entonces, agradecerle a la Doctora Sheinbaum su apoyo, su conducción política, que hoy nos permite tener a Morena sin divisiones, con unidad y avanzando ya en el proceso de organización rumbo al 2024. Nuestra meta es muy clara: vamos por 10 de 10, vamos a ganar las nueve entidades federativas que van a elección, más la presidencia de la República”, expresó.

Tras destacar la posición de los aspirantes que no obtuvieron la candidatura por la regla de paridad, el líder nacional de Morena, destacó que el proceso fue totalmente transparente, rechazando las acusaciones de discrecionalidad y amiguismo en el sistema de selección.

“Entonces, no hay nada detrás, no hay ningún criterio político, no hay ningún criterio de discrecionalidad; nosotros recibimos la dirección, la instrucción muy clara de la Doctora Claudia Sheinbaum de que se respetaran las encuestas y que se respetara el esfuerzo de las mujeres por obtener un mayor porcentaje de preferencia, fue lo que hicimos, sin ninguna cuestión discrecional, ni favoritismos, ni amiguismos para nadie”, abundó.

Claudia Sheinbaum impulsó la equidad en Morena

Recalcó que fue la misma exjefa de gobierno, que, tras recibir el bastón de mando, pidió que se cambiara la regla de equidad que se utilizó en las elecciones del 2022, en donde se mandaba a las mujeres a competir en los estados donde menos posibilidades tenían para ganar.

“La doctora Sheinbaum dijo: “tenemos que rehacer ese criterio para premiar el esfuerzo de las mujeres, independientemente de cómo les vaya a los hombres o del porcentaje o la expectativa que tengamos de triunfo en la entidad; tenemos que reconocer a las mujeres que tengan una mayor simpatía, un mayor porcentaje de preferencia en la pregunta de ¿a quién prefieres como candidato o candidata de Morena?”, expuso.

Afirmó que, según las encuestas realizadas en las 9 entidades federativas, ganarán los comicios del 2024, además de que buscarán la mayoría en el Congreso de la Unión, en la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores.

Con información de Sergio García