VIDEO | Lo más importante es construir la unidad: Clara Brugada

Instantes después de haber sido nombrada como coordinadora de los comités para la defensa de la Cuarta Transformación, Clara Brugada destacó la importancia de sumar a sus correligionarios a la campaña en pos del gobierno de la capital.

“De todo este proceso, lo más importante es construir la unidad. Nadie sobra, y todas y todos somos necesarios para construir este gran movimiento. La Cuarta Transformación hoy está más viva que nunca y saldremos a conquistar los corazones y las conciencias de esta gran Ciudad de México”, señaló entre una nube de reporteros, que se dieron cita en el hotel Camino Real.

A pesar de que Omar García Harfuch superó a Brugada en las encuestas encomendadas por Morena para determinar a su precandidato al gobierno de la Ciudad de México, el criterio de género fue el factor definitivo para que la alcaldesa de Iztapalapa con licencia obtuviera la nominación.

“Desde que iniciamos este proceso sabíamos que estaba el criterio de género y es tiempo de las mujeres, así que vamos adelante. Lo que viene es construcción de la unidad, inclusión, un movimiento fuerte, que salga a las calles y a conquistar el corazón de la Ciudad de México”, detalló.

No hubo negociación con García Harfuch

Brugada resaltó que no fue necesaria una negociación para obtener la nominación al gobierno capitalino, puesto que las reglas del proceso de elección fueron claras desde un principio.

“Es que no fue negociación, no se trata de que se negocien los espacios, aquí se respeta el resultado con la aplicación del criterio de género y si vemos en las gráficas, soy la mujer de mayor competitividad a nivel nacional, con el 26 por ciento, así que no se trata allí de estar negociando sino más bien de revisar los resultados y aplicar los criterios.

Brugada señaló que buscará la unidad al interior de Morena. Foto: Cuartoscuro

“Por supuesto, todo mi respeto a Omar García Harfuch, mi respeto al doctor Hugo López Gatell, mi respeto y reconocimiento también a los demás compañeros, que son Mariana Boy y Miguel Torruco y vamos juntos, de la mano, a construir la unidad en esta Ciudad de México”, argumentó.

Al igual que en las otras ocho entidades que elegirán gubernaturas, en la Ciudad de México el inicio de las precampañas está marcado para el próximo 20 de noviembre.

Estamos contentos con el resultado de la encuesta: García Harfuch

El ex secretario de Seguridad Ciudadana del gobierno capitalino, Omar García Harfuch, agradeció a las personas que le expresaron su apoyo en las encuestas internas de Morena, de cara a la precandidatura a la jefatura de gobierno capitalina.

En declaraciones realizadas minutos después de que Clara Brugada fuera nominada como precandidata al gobierno de la Ciudad de México, García Harfuch se dijo contento por el resultado de la encuesta, en la que superó a la alcaldesa con licencia de Iztapalapa.

García Harfuch señaló que evaluará dónde puede servir mejor al país. Foto: Cuartoscuro

“Nos sentimos muy contentos del resultado de la encuesta, muy agradecidos con la gente que nos hizo ganar la encuesta. (Al) ganar la encuesta de los habitantes de la Ciudad de México, no me puedo sentir defraudado.

“Lo que yo quiero es seguir sirviendo a mi país, llevo muchos años sirviendo a mi país, más que ir por un puesto en específico es ver dónde podríamos servir más”, declaró García Harfuch, quien recalcó que forma parte del equipo de la precandidata de Morena a la presidencia, Claudia Sheinbaum.