¿Quién es Javier May, el nuevo coordinador de la 4T de Tabasco?

Javier May Rodríguez es exdirector del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) y coordinador de los Comités de la Defensa de la Cuarta Transformación en Tabasco, se posiciona como el favorito entre los ciudadanos.

Es un político mexicano originario de Comalcalco, Tabasco y uno de los fundadores del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Fue presidente municipal de su natal ciudad en dos periodos, de 2007 a 2009 y después de 2016 a 2017, posteriormente fue senador en el Congreso de la Unión por Tabasco en 2018.

Después, cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador llegó a la presidencia de la República, se desempeñó como titular de la Secretaría del Bienestar del 2020 al 2022.

Finalmente, el último cargo que ha ocupado es como titular del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) de 2022 a 2023, previo a que fuera uno de los que alzara la mano para contender en el proceso interno de Morena en Tabasco.

Su último cargo público fue como titular de la Fonatur Créditos: Facebook

Encuestas favorecen a Javier May

En entrevistas que ha tenido para Heraldo Media Group, Javier May ha señalado que, pese a las preferencias en las encuestas, no existen rupturas en el partido, toda vez que siente un profundo respeto por sus compañeros políticos.

"En Morena no existen las corrientes, no están permitidas. Tenemos posiciones, no hay pensamiento único".

Además, sostiene que Morena en Tabasco tiene un gran compromiso con la ciudadanía, ya que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha dejado "la vara muy alta" en la función pública, por lo que afirmó que serán un ejemplo a nivel nacional.