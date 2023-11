PAN designa a Santiago Taboada como único candidato para la contienda interna del FAM

Santiago Taboada se presentó como el precandidato del PAN para la jefatura de Gobierno. Acompañado por los miembros del partido en la CDMX, incluidos aquellos que aspiraban a representar al partido en los próximos comicios en la capital, Taboada Cortina afirmó que su intención es recuperar la capital para brindar una mejor calidad de vida a la población de la ciudad.

Desde la Alameda Sur, en Coyoacán, recordó que le ha dedicado 20 años de su vida al partido y afirmó que la unidad demostrada por sus compañeros únicamente refuerza su compromiso con el PAN y la ciudadanía.

Adelantó que uno de sus objetivos es recuperar las instancias infantiles y lograr mayores espacios para el disfrute ciudadano.

"Yo quiero recuperar con ustedes algo que ya hicimos en una parte de la ciudad, quiero recuperar las estancias infantiles", dijo.

Es por ello que hizo un llamado a cerrar filas con el fin de recuperar la grandeza de la Ciudad de México.

"Formemos un ejército de panistas, de ciudadanos, de chilenos libres, porque tenemos que recuperar la ciudad (...) Quiero pedirles que no me dejen solo, necesito que me acompañen a recorrer toda la ciudad, necesito que convenzamos a la gente y les digamos una sola cosa, tenemos que decirle a la gente en esta ciudad que pueden vivir distinto", solicitó.