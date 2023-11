Margarita González Saravia invita a sumarse a su proyecto político rumbo al 2024

Margarita González Saravia, invitó a sus contrincantes políticos a sumarse a su proyecto; aseveró que hay apertura para integrar en su equipo a quienes deseen apoyar el movimiento, cumplan e impulsen los principios de no mentir, no robar y no traicionar.

La ganadora de la encuesta de Morena para la gubernatura de Morelos de 2024, emitió su primer mensaje como coordinadora de los comités de defensa de la Cuarta Transformación en la entidad y ratifico su menaje de agradecimiento e insistió en su llamado la unidad.

Afirmó que se acabó la confrontación política entre el resto de los aspirantes que participaron en la encuesta y los invitó a sumarse quien así lo desee.

González Saravia dijo que Morelos, Morena tiene el 50 por ciento de preferencia en el electorado.

Además, dijo que no teme enfrentarse a la Senadora, Lucía Meza quien es la candidata del Frente Amplio por Morelos.

Asimismo, aseguró que está lista para las precampañas en busca de la gubernatura, mismas que en Morelos arrancan el 20 de noviembre.

Agregó que no habrá candidaturas de consolación y deslindó del exgobernador de Morelos. Graco Ramírez, quien aseguró que traicionó a Andrés Manuel López Obrador.