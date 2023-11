AMLO reconoce resultados de las encuestas en Morena: "Es una muestra de urbanidad política"

El presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó que está contento y satisfecho tras el proceso interno de Morena, en donde se eligieron a los candidatos a 9 gubernaturas, a los cuales distintos perfiles masculinos declinaron por mujeres. Enfatizó que Claudia Sheinbaum, coordinadora de la Defensa de la Transformación, es quien conduce el movimiento.

Te puede interesar:

EN VIVO: Morena anuncia a los aspirantes mejor posicionados de la encuesta

Claudia Sheinbaum: Estoy contenta porque se respetó la voluntad popular

“Un proceso ordenado, democrático, de altura de miras porque hubieron quienes ganaron, hombres, y declinaron, por mujeres, pusieron por delante, ¿no?, las convicciones, los principios que se tienen en Morena.

Estuvo muy bien conducido por los dirigentes de Morena y por la que tiene el bastón de mando porque yo ya nada más soy pues un militante con licencia, quien conduce el movimiento de transformación, es Claudia Sheinbaum, que le mando un saludo, y la felicito*”, expresó.

Advirtió que la política no es para personas ambiciosas

FOTO: Especial

Este viernes y la madrugada del sábado Morena dio a conocer a los hombres y mujeres que encabezarán los comités de la defensa de la transformacional en 9 estados.

AMLO desea un proceso democrático para los demás partidos

En entrevista tras la supervisión de los programas del bienestar, el presidente confió en que los procesos de los otros partidos sean democráticos y sin violencia.

“Una cosa, que también deseo lo mismo, para el caso de la elección, de los posibles candidatos, de los otros partidos, que todo sea de manera democrática, y en orden, y que les vaya muy bien a todos. Esto es una muestra de urbanidad política, es un ejemplo que en México se lleven a cabo estos procesos ordenados, sin violencia, en donde no predomine la ambición”, recalcó.

López Obrador dijo que se va entendiendo que lo más importante es luchar en beneficio del pueblo y de la nación.

“Hay que luchar por causas justas, no por cargos, no es la política un negocio lucrativo. La política no es para ambiciosos, la política es para servir y el poder, es humildad”, indicó

Al ser cuestionado sobre si los seleccionados representan la continuidad, apuntó que él no tiene por el momento la facultad de opinar al respecto.

"No, no puedo opinar sobre eso, porque es la opinión de la gente. Dijimos, no va a haber dedazo, no hay tapado, no hay acarreo, no hay ninguna simulación, no hay antidemocracia, digo, no hay, ¿sí? Actos antidemocráticos y por eso estoy contento, acotó.