Alejandro Armenta reacciona a la encuesta de Poligrama-HMG, continuará sus recorridos en Puebla

Alejandro Armenta tiene una amplia confianza en el proceso interno del Movimiento de Regeneración Nacional, por lo que prevé que aparecerá en la papeleta con la que se decidirá al coordinador Estatal de la Defensa de la Cuarta Transformación en Puebla, así lo dio a conocer el político en entrevista con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez, a través de la señal de radio de El Heraldo Media Group.

Después de haberse colocado como el favorito en la encuesta de Poligrama en conjunto con el Heraldo Media Group, el político se dijo contento del apoyo que le mostró la ciudadanía. Añadió que en los 34 años que ha caminado a través de las calles de la entidad no se terminarán, debido a que esto le permite tener contacto con la gente de forma más honesta. En estos encuentros, dijo, ha conocido las molestias, las necesidades, los reclamos y las peticiones que hace la ciudadanía.

Continuará con los recorridos por la transformación

Dijo respetar la decisión que se tomó dentro del Consejo Estatal de Morena para no tomarlo en cuenta en el primer filtro del proceso interno y felicitó a todos los seleccionados por sus méritos y por su carrera política. No obstante, dijo que se encuentra conforme con su equipo, ya que logró estar en el primer lugar de las encuestas, pese a que no está oficialmente dentro de este trámite.

El senador dio a conocer que se ha reunido con 100 mil poblanos en cada uno de los encuentros que ha sostenido con la población. Comentó que su misión es llevar llevarle a la población el mensaje que le fue encomendado por la doctora Claudia Sheinbaum a todos los militantes del partido.

Es el favorito en la encuesta, aunque no es parte aún del proceso. Prevé que sea incluido en la lista en las próximas semanas. FOTO: Cuartoscuro.

Si hay 9 mujeres con un perfil más competitivo, que sean las candidatas

"No es un asunto de mitad y mitad", fueron las palabras con las que Armenta se dijo a favor de que se respete una posible orden por parte del INE para que se nombren al menos cinco candidatas para competir por las gubernaturas que estarán en juego el próximo año.

Destacó que si en los nueve estados los perfiles mejor posicionados son los de mujeres, él estaría de acuerdo con que los hombres no participen en este ejercicio. Con esto, añadió, se buscaría lo mejor para el partido.

El senador tiene a su favor la tendencia. FOTO: El Heraldo Media Group.

Alejandro Armenta fue el mejor posicionado según la encuesta de Poligrama-HMG

En un estudio de opinión llevado a cabo en mil hogares por medio de llamadas telefónicas, la empresa Poligrama en conjunto con el Heraldo Media Group, preguntó a las personas que habitan en la entidad a quién preferían para que encabece los esfuerzos de Morena en Puebla rumbo a 2024.

De acuerdo con estos datos, el senador Alejandro Armenta se posiciona como el más beneficiado por la intención del voto entre los cuestionados. En segundo lugar se encuentra el diputado Ignacio Mier. La diferencia entre ambos es de 12.7 puntos porcentuales, aunque será la encuesta interna del partido la que determine el resultado final de este ejercicio.

¿Qué dice la encuesta sobre los aspirantes de Morena en Puebla?

El senador Alejandro Armenta se llevó el 27.9 por ciento.

El diputado federal Ignacio Mier acumuló el 15.2 por ciento.

El exsecretario de Gobernación de la entidad Julio Huerta tiene el 12.6 por ciento.

La exsecretaria de Economía del estado, Olivia Salomón reunió el 8 por ciento de las simpatías.

La exalcaldesa de Puebla Claudia Rivera generó el 7.4 por ciento de la intención del voto.

Ignacio Mier sería el segundo considerado en este proceso. FOTO: El Heraldo Media Group.

