Rodrigo Abdala llama a ver las áreas de oportunidad de Puebla para un estado más próspero

Rodrigo Abdala afirma que seguirá sumando esfuerzos a la Cuarta Transformación a pesar de que no sea finalista en Puebla. Sin embargo, en entrevista para Javier Solórzano a través de la señal de Heraldo Media Group, el aspirante a coordinar los Comités de Defensa de la 4T aseguró que aún hay posibilidades para que sea parte de los encuestados de Morena en la entidad.

"La convocatoria establece que el consejo político del partido elige a 10 personas por distrito y estas 150 personas eligieron a 4 perfiles, el primer paso de la convocatoria. La convocatoria decía mínimo dos mujeres. La misma establece que la Comisión Nacional de Elecciones podrá agregar a los 4 finalistas hasta 2 perfiles masculinos y 2 femeninos, para tener un máximo de 8 perfiles", detalló el exdelegado de Bienestar.

El aspirante explicó que no está en los 4 finalistas del momento debido a que se quedó a 9 votos del segundo lugar, quien fue Ignacio Mier, coordinador del grupo parlamentario de Morena. No obstante, no descarta que sea parte de los perfiles agregados. "Sí puedo entrar (en la encuesta), soy fundador de Morena", precisó.

A pregunta exprés de por qué está preparado para dirigir a la entidad poblana, insistió que ha formado parte de Movimiento Regeneración Nacional desde antes de que fuera considerado partido político, es decir, cuando aún era asociación civil. Incluso, formó parte de la primera generación de diputados federales durante el periodo del 2015 al 2018.

Rodrigo Abdala conversa con Javier Solórzano sobre sus aspiraciones políticas

FOTO: Heraldo Media Group

Reconoció que Puebla puede ser considerado un estado con una política conservadora, pero señaló que la ciudadanía ha tenido simpatía con el proyecto de Andrés Manuel López Obrador.

"Llevo conociendo el estado muchos años, desde estudiante trabajé en Cholula. Mi primer trabajo fue en el Tribunal Electoral del Estado de Puebla. Con mucha mayor frecuencia los últimos ocho o nueve años he visitado tres veces todos los municipios de Puebla, esto me da un bagaje que muy pocas personas pudieran tener, es un estado gigante, pero también conoces las carencias, pero hay que ver las oportunidades que tiene, por región, increíbles, oportunidades por clima, ecosistemas, vocaciones, productivas, industriales, comerciales, cualquier cantidad de oportunidades", mencionó.

Llama a explotar las oportunidades en Puebla

Abdala ejemplificó la forma en que se puede explotar el potencial de la entidad con el programa "Impulso al Agave Mezcalero Poblano" promovido por el mandatario Sergio Salomón, con el que se ha sembrado hasta 10 mil hectáreas de agave mezcalero, para posteriormente aprovechar la producción de esta planta.

Aseguró que al recorrer todos los municipios poblanos pudo ser testigo de tanto las carencias como las oportunidades que existen, e hizo un llamado a la unidad, especialmente ante los intentos de la oposición de imponerse ante la Cuarta Transformación y el proyecto de Andrés Manuel López Obrador.

Ante la pregunta sobre si Xóchitl Gálvez tiene oportunidad contra Claudia Sheinbaum, comentó que todo adversario debe ser considerado con su debido respeto, por lo que exhortó a los morenistas a trabajar como si se encontraran en contracorriente y mantener en todo momento la unidad interna.

Por último, dio a conocer que los finalistas definitivos serán anunciados del 30 de octubre al 5 de noviembre, lista en la cual espera formar parte.

