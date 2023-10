"Vamos a estar en la encuesta", confía Lucy Meza

“Estaremos en la encuesta de Morena porque caminamos de la mano con el pueblo de Morelos”, sentenció la senadora morenista, Lucy Meza, al advertir que se esta orquestando una campaña negra en su contra, por parte de quienes están desesperados y “no quieren que lleguemos”.

En conferencia de prensa, Lucy Meza no dudo en señalar que la Comisión Nacional de Elecciones la va a incluir en la encuesta de Morena, porque la avalan su honestidad, su trayectoria, su experiencia y sobre todo por ser la más competitiva.

Tras resaltar los más de 25 años que ha caminado al lado del Presidente Andrés Manuel López Obrador, Lucy Meza aseguró que es mentira y una falsedad que empiecen a decir que ella se va al Frente Amplio de la oposición. “Yo me voy a quedar en Morena, porque soy morenista de corazón”.

Lucy Meza, expuso que la desesperación de quienes quieren frenarla ha llegado a tal grado Créditos: Especial

Sostuvo que hay desesperación de quienes no quieren que llegue a la encuesta y a la Coordinación Estatal de Defensa de la Transformación, pues alertó que se está orquestando una campaña sucia en su contra, para pretender vincularla con el exgobernador Graco Ramírez y el Fiscal, Uriel Carmona.

“¡Ya basta! de que pretendan marchar mi imagen, no han podido con nosotros y no les tenemos miedo, los vamos a enfrentar con toda la fortaleza como equipo y porque nosotros caminamos con el pueblo”, no lo van a lograr y vamos a estar en la encuesta”.

Lucy Meza, expuso que la desesperación de quienes quieren frenarla ha llegado a tal grado, que han promovido dos quejas ante la Comisión de Honor y Justicia, una de ellas para anular su registro como aspirante y otras más, para expulsarla de Morena.



Aseguró que hay una mafia de poder infiltrada en Morena que esta preocupada y yo me pregunto: “¿Cuáles son esos intereses qué tanto defienden? ¿A que le tienen miedo? ¿Cuál es el verdadero transfondo?, están nerviosos y desesperados”, concluyó.

