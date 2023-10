Rodrigo Abdala sumará a la 4T aunque no sea finalista en Puebla: "No queremos un partido de berrinches"

Puebla forma parte de las entidades que renovarán gubernaturas en 2024. Por ello, los perfiles de distintos partidos políticos se alistan para competir por la candidaturas. Por su parte, Morena definirá a 4 competidores finales en cada estado, quienes serán sometidos a una encuesta, con el objetivo de definir al Coordinador de Defensa de la Cuarta Transformación.

Rodrigo Abdala ahondó sobre los pormenores de este proceso en entrevista con Samuel Prieto, a través de la señal de Heraldo Radio. Durante la transmisión, descartó que el partido guinda sea un "partido de berrinches", por lo que aseguró que aunque exista la posibilidad de ser excluido por la Comisión Nacional de Elecciones, seguirá sumando esfuerzos a la construcción de la 4T a nivel tanto estatal como nacional.

Aún así, a 7 días de haber dejado la Secretaría del Bienestar de Puebla, Abdala se dijo preparado para el proceso interno, ya que se ha se ha enfocado a recorrer la entidad. Además, destacó que ha reforzado al partido guinda desde hace nueve años, cuando se llevó se fundó.

Rodrigo Abdala dejó su cargo en la Secretaría del Bienestar para aspirar a la gubernatura en Puebla

FOTO: Especial

"Ahora estamos al origen de ir puerta por puerta, de trabajar de la mano con la sociedad, y eso es justamente lo que apelamos", indicó.

Explicó que el mecanismo de los morenistas para elegir a los finalistas consiste en seleccionar a 2 perfiles masculinos y 2 femeninos, quienes serán sometido a una encuesta realizada por el Consejo Estatal.

"En el caso de Puebla, son 150 consejeros, que cada uno de ellos representan los distritos, y escogieron dos hombres y dos mujeres", señaló.

Abdala, por su parte, quedó en el tercer lugar, a 9 votos del segundo, por lo que se apeló a excluir a un significativo número de funcionarios para delimitar lo más posible y encontrar a los más competentes.

¿Qué hará Rodrigo Abdala en caso de que no sea seleccionado?

"Nada, nosotros siempre hemos apelado que lo que debe prevalecer es un proyecto nacional, un proyecto para la ciudadanía", afirmó el morenista.

Detalló que el proyecto de Morena es más grande que las aspiraciones personales y precisó que en las elecciones anteriores que no ha sido seleccionado no ha "dado el grito en el cielo". Así mismo, refrendó su compromiso con los deseos de la ciudadanía. "No queremos construir un partido de berrinches", insistió.

Por último, señaló que la historia de Morena aún es de temprana edad, dado que tan solo tienen 9 años de trayectoria. "Siempre vamos a prevalecer un proyecto nacional por encima del proyecto personal", precisó.