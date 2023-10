Me tienen miedo, pero les voy a ganar: Lía Limón reacciona a la negativa a su licencia

"Esta votación no me detiene, me fortalece porque refuerza lo que ya sabemos" fueron las palabras con las Lía Limón reaccionó a la negativa que el Congreso de la Ciudad de México le dio a su licencia para ausentarse de su cargo y así poder realizar sus recorridos a lo largo de toda la capital.

La alcaldesa de Álvaro Obregón acusó a Morena de tenerle miedo y actuar en su contra para impedir que llegue a las urnas, debido a que el partido mayoritario le tendría miedo a una mujer de resultados.

"Son unos misóginos", añadió sobre el hecho de que a ella se le negara este permiso y a otros personajes masculinos en la política sí se les fue otorgada.

La alcaldesa busca ser la nueva líder de la capital. FOTO: Heraldo Media Group.

Lía Limón sigue en su lucha por ser la jefa de Gobierno

En entrevista con Salvador García Soto a través de la señal de radio de Heraldo Media Group 98.5, Indicó que seguirá en su intento para ser la aspirante seleccionada en la coalición del PRI, el PAN y el PRD.

Promoverá un juicio ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y además solicitará una licencia diferente, la cual le permite separarse de su cargo durante los próximos 15 días.

"De que me tienen miedo, me tienen miedo", resaltó.

Buscará la ayuda del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.



Voy a ser la candidata y voy a ganar la CDMX: Lía Limón

Durante la conversación, la alcaldesa dio a conocer que no se rendirá en su intento por dirigir la Ciudad de México, debido a que considera que la negativa del Congreso es solo un intento para tratar de detenerla por el temor que se tiene al avance que ha tenido con la ciudadanía.

"Vamos a salir adelante, vamos a ganar la candidatura y a darle apoyo a Xóchitl para que se lleve la Presidencia"

La política dijo que no teme a la estructura de Morena en la Ciudad de México, ya que los ciudadanos saben que merecen más que un mal gobierno, que la falta de oportunidades, la insuficiencia en el abasto de agua, la desaparición de las estancias infantiles, entre otras carencias.

El Congreso de la CDMX negó la licencia a la política. FOTO: Cuartoscuro.

No le tiene miedo a Clara Burgada, ni a Omar García Harfuch

"No me preocupa ninguno de los dos", es la frase con la que Lía Limón negó tener algún temor de encontrarse a Omar García Harfuch y Clara Brugada en la boleta por parte del Movimiento de Regeneración Nacional.

Indicó que la competencia con ellos será respetuosa, pero que tiene la certeza de que ganará gracias a la ciudadanía. Además de esto, prometió convertirse en una jefa de Gobierno que no cree divisiones, que busque la coordinación con todas las fuerzas políticas y además administre los recursos para todos.

"Yo no guardo rencores, yo voy a gobernar para todos"

Morenistas rechazan aprobar licencia temporal a Lía Limón

Diputadas del PAN, PRI y PRD reprobaron la actitud revanchista de los legisladores de Morena, quienes en su mayoría rechazaron aprobar la licencia temporal que había solicitado la alcaldesa de Álvaro Obregón, Lía Limón, para participar en el proceso interno del Frente Amplio por México.

En conferencia de prensa, la vicecoordinadora del PAN, Luisa Gutiérrez Ureña señaló que los morenistas “han demostrado hoy su miedo a una mujer como Lía Limón y su incumpliendo a los acuerdos establecidos”.

“¿Dónde está el discurso de igualdad y apoyo a las mujeres en esta Ciudad?, nosotros sí sabemos cumplir acuerdos como quedó demostrado en el voto a favor de la licencia de Claudia Sheinbaum o de Clara Brugada”, señaló.

Lía Limón busca la jefatura de gobierno de la CDMX.

Foto: Archivo

Por su parte, la panista por Álvaro Obregón, Claudia Montes de Oca, calificó como lamentable que mujeres legisladoras le hayan negado a una mujer y “la oposición no va a permitir que Morena le cierre el camino para una aspiración personal”.

Por su parte, las también diputadas por Álvaro Obregón del PRD, Polimnia Romana, y del PRI, Guadalupe Barrón Hernández indicaron que, como oposición acompañarán a la alcaldesa en las acciones jurídicas que vaya a emprender para lograr el propósito de separarse del cargo de manera temporal y participar en en el proceso interna de la alianza.

Lía responde a Morena

La alcaldesa de Álvaro Obregón, Lía Limón refirió que Morena no le tiene miedo sino pavor, pues es una mujer que ha dado resultados.

Asimismo, dejó en claro que no pararán su aspiración y ella será la próxima jefa de gobierno de la capital.

“Miedo no, pavor es el que en Morena me tienen, porque saben que soy una mujer fuerte y de resultados. No le saquen. ¡Seré la próxima jefa de gobierno de la Ciudad de México!”, afirmó.