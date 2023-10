Xóchitl Gálvez acepta propuesta de Luis Cresencio Sandoval sobre seguridad del Ejército

La coordinadora del Frente Amplio por México (FAM), Xóchitl Gálvez Ruiz, aceptó tener una célula de inteligencia y seguridad del Ejército mexicano para sus recorridos en territorios y zonas de riesgo en el país.

La aspirante presidencial tiene ya dos personas de seguridad que son pagadas de su bolsillo. El apoyo que tendrá próximamente con la Sedena es un trabajo de inteligencia para saber cuáles son las circunstancias que hay en la zona. Eso se acompañará de una pequeña célula de apoyo, con un teniente coronel a mando, y un equipo que esté alrededor de sus eventos o reuniones.

¿Por qué Xóchitl Gálvez tiene seguridad del Ejército?

"Simplemente para garantizar que todo esté tranquilo, es algo básico y no estamos a hablando de un aparato militar. Sí, acepto un apoyo de seguridad, sobre todo en la zonas donde tenemos riesgos, si me interesa que cuando llegue a Culiacán no estar con esa angustia de qué está pasando", dijo.

La senadora por Acción Nacional se reunió hoy con el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, quien la convenció de aceptar la seguridad del Ejército, debido a que ahora, al ser aspirante presidencial, se le considera una persona expuesta.

"Lo que me explicó el general es que yo ya no soy cualquier ciudadano, que acepte yo que mi condición cambió al ser una posible candidata a la presidencia de la República, es bajo esa condición y bajo esa condición soy una mujer responsable", indicó.

¿En qué estados de la República Xóchitl Gálvez será acompañada por el Ejército?

Gálvez Ruiz dijo que necesitará el apoyo básicamente en estados como Tamaulipas, Zacatecas, Sinaloa, Baja California, Chiapas, Michoacán, Sonora y Jalisco donde sería importante hacer una coordinación.

Sobre todo porque, ahora, la senadora panista cambiará de estrategia y ya no hará eventos o reuniones en ciudades, ahora se trasladará a las comunidades a hablar con los ciudadanos.

"Quedó que mi responsable de seguridad que va a hablar con la persona que el general puso y sobre todo para cuando vayamos a los estados y tengamos que ir a estas regiones porque ahora la estrategia que yo traigo es que voy a entrar hasta abajo, voy a entrar al Mayan, a la Tepehuana, a los altos de Chiapas y a las zonas, ya el trabajo urbano se acabó y lo mío es 4 por 4, es decir todo terreno", expresó.

SEGUIR LEYENDO

Xóchitl Gálvez destaca la falta un acuerdo entre México y EU para atender la migración

Xóchitl Gálvez: FAM mete acelerador para elegir candidatos en Estados y CDMX

srgc