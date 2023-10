Santiago Taboada pide licencia de la alcaldía Benito Juárez para competir por la CDMX

El alcalde de Benito Juárez, Santiago Taboada, pidió oficialmente licencia de su cargo para ser parte del proceso interno con el que la coalición del Partido Revolucionario Institucional (PRI), el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y el Partido Acción Nacional (PAN) designará a su abanderado para la Ciudad de México rumbo a 2024.

El político dio a conocer que la demarcación será liderada por Jaime Isael Mata Salas, director general de Jurídico y Gobierno, mientras dure esta ausencia. El administrativo tomará funciones una vez que el Congreso de la Ciudad de México apruebe la salida momentánea del panista para la contienda.

Dejará la Benito Juárez durante 41 días

Los derechos electorales dispuestos en la Constitución y en la Ley Orgánica de las Alcaldías de la capital permiten que el líder busque un cargo público después de pedir licencia de su puesto actual. Sin embargo, para poder cumplir con estas aspiraciones, el Congreso local deberá aprobar esta postulación.

Taboada dio a conocer que planea separarse del puesto por un mínimo de 41 días a partir del próximo sábado 21 de octubre, por lo que estaría de vuelta en la demarcación a inicio de diciembre de 2023.

En caso de ser seleccionado como el abanderado del partido, el político podría solicitar una licencia definitiva para poder llevar a cabo la campaña como el abanderado del Frente Amplio por México; sin embargo, a día de hoy no se han definido ni el método, ni la fecha en que será nombrado el aspirante de la oposición para la capital.

El alcalde busca ser nombrado abanderado de la oposición. FOTO: Benito Juárez.

Se dedicará a crear su proyecto de gobierno

De acuerdo con Santiago Taboada, usará los próximos días para construir un proyecto que permita acabar con las desigualdades que hay en la entidad. Dentro de sus prioridades, comentó, se encuentra la búsqueda de la seguridad y la paz.

"No voy a descansar hasta lograr el cambio que todos queremos".

Benito Juárez es la alcaldía con la mayor percepción en seguridad

Ante los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública del INEGI, en los que señala que la Alcaldía Benito Juárez es la demarcación con el mayor índice de percepción positiva de seguridad en la Ciudad de México y a nivel nacional, se demuestra que la estrategia Blindar BJ, puesta en marcha por del alcalde Santiago Taboada desde 2018, es un referente en materia de seguridad y un ejemplo de política pública que puede extenderse a toda la capital.

“Resolver la seguridad exige tecnología, capacitación y una estrategia integral para combatir el delito como Blindar Benito Juárez. Hace 5 años no era la más segura para vivir en la ciudad y lo logramos. Aquí en les demostramos que la militarización no es el camino, que las fuerzas armadas deben ser nuestro último recurso, no el único”, señaló el alcalde el pasado 14 de octubre durante su 5to y último informe de gobierno.

Asimismo, Santiago Taboada ha destacado que los resultados en materia de seguridad son gracias al trabajo constante, “Benito Juárez es uno de los municipios más seguros de México, pero no sólo debido a la coordinación que impulsamos con las instancias del gobierno de la Ciudad, sino esfuerzo propio de la alcaldía, donde creamos la estrategia Blindar Benito Juárez. Hicimos algo que nadie creía, policías dignos, una estrategia de la mano con la sociedad civil que participa y que se involucra”.

Cabe señalar que por 3 años consecutivos la Alcaldía Benito Juárez se ha posicionado con el mejor índice de percepción positiva en la CDMX y en esta ocasión se ha ubicado el primer lugar entre los municipios del país más seguros, aumentando en 37.9 el porcentaje desde la primera encuesta realizada por alcaldías en septiembre de 2019, es decir, de 46.3 pasó a 84.2.

Por ello, el alcalde destacó que la estrategia de seguridad Blindar BJ ha demostrado ser un modelo exitoso de policía civil, bien capacitada y equipada, complementada con tecnología, inteligencia y coordinación, de ahí los resultados positivos que ha arrojado año con año, por lo que el alcalde Santiago Taboada busca replicarla en toda la Ciudad de México para devolverle, dijo, la seguridad y la paz que se merecen las y los chilangos.

El alcalde busca convertirse en el abanderado de la oposición. FOTO: Benito Juárez.

