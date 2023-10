Benito Juárez, la alcaldía con mejor percepción de seguridad, debe su éxito a estas 5 razones

Una encuesta realizada por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática ubicó a la alcaldía Benito Juárez como el municipio o demarcación con el mayor índice de percepción positiva de seguridad a nivel nacional. Entre otras acciones, la estrategia Blindar Benito Juárez se ha convertido en uno de los fundamentos para que los vecinos de la alcaldía se sientan más seguros y puedan tener su vida cotidiana con mucha tranquilidad.

La estrategia fue puesta en marcha por el alcalde con licencia, Santiago Taboada, cuando llegó al cargo en 2018 y es un referente de seguridad que ha sido adaptado en diferentes alcaldías de la capital y también en otros municipios de la República Mexicana. En diferentes ocasiones, el funcionario local ha mencionado que uno de sus principales ejes de trabajo es la seguridad. “Resolver la seguridad exige tecnología, capacitación y una estrategia integral para combatir el delito como Blindar Benito Juárez. Hace 5 años no era la más segura para vivir en la ciudad y lo logramos", dijo durante su quinto informe de gobierno.

Taboada Cortina ha agradecido el trabajo conjunto con las autoridades de la Ciudad de México, pero también ha presumido el trabajo y el compromiso de la demarcación a su cargo, para entregar buenos resultados y convertirse en la más segura de la República Mexicana. “Benito Juárez es el municipio más seguros de México, pero no sólo debido a la coordinación que impulsamos con las instancias del gobierno de la ciudad, sino esfuerzo propio de la alcaldía, donde creamos la estrategia Blindar Benito Juárez. Hicimos algo que nadie creía, policías dignos, una estrategia de la mano con la sociedad civil que participa y que se involucra”, abundó.

Los vecinos de Benito Juárez avalan la estrategia de seguridad en Benito Juárez

Son diferentes aspectos los que se toman en cuenta para la encuesta que realiza el INEGI, como la sensación que tienen los ciudadanos cuando están en la casa, en el banco, en el transporte público, en parques y comercios de la demarcación, además de cuando caminan por las calles. Otro punto importante es saber si ha mejorado o empeorado la seguridad de la ciudad, municipio o alcaldía en cuestión.

También se pregunta si en el lugar del que se habla se han visto robos, asaltos, vandalismo, consumo de alcohol en las calles, venta o consumo de drogas, tomas irregulares de servicios o disparos con arma de fuego. Uno de los más importantes con respecto a la sensación de seguridad es si el ciudadano de la demarcación ha tenido que cambiar sus hábitos de vida para sentirse en menor riesgo.

La alcaldía Benito Juárez es el municipio más seguro de la República Mexicana

"Puedo caminar en la calle a cualquier hora, sin sentir peligro"

En muchas ocasiones no son factores específicos los que hacen que alguien se sienta seguro en un lugar, sino el día a día y en lo general. Alina vive en Benito Juárez desde mayo del 2022 y reconoce que se siente muy cómoda cuando sale a comer, a comprar algo o simplemente a caminar. Incluso, en la noche que llega del trabajo, se baja del camión y camina varias cuadras, pero nunca ha sentido que esté en peligro. "Me gusta salir a caminar e ir al parque que está cerca de mi departamento. También veo que los vecinos salen a pasear con sus mascotas a todas horas, sin mayor preocupación", reconoce.

"Veo mucha seguridad en las calles de la alcaldía"

David ha vivido en Benito Juárez por casi 20 años y ha notado los cambios que se han dado en los años recientes. No recuerda haber sido testigo o haber sufrido algún asalto, ataque o escena de violencia, pero dice que desde hace algunos años ha visto que hay más elementos de policía, patrullas haciendo rondines o lugares mucho más iluminados. "Hay muchas cosas que hago cerca de mi casa y no me he sentido inseguro. Además he visto que hay más patrullas y eso sirve para tener una mejor sensación cuando estoy en la calle", dijo.

"Ha mejorado mucho la iluminación de las calles y lugares públicos"

Además del incremento de los elementos de policía y los vehículos oficiales, hay otros factores que ayudan a la percepción de la gente sobre su seguridad. Benito Juárez ha trabajado en la iluminación de toda la alcaldía y eso ayuda a que la gente se sienta más segura cuando sale a caminar, cuando va a los parques o cuando sale y regresa a su casa. Rodrigo vive en la colonia Álamos y reconoce que ha visto mucha iluminación y que en los lugares públicos, se puede estar en la noche, sin sentir peligro. "Cuando salgo, veo a muchas personas en los lugares públicos. Como que saben que se pueden sentir tranquilos y salen con sus hijos, con sus mascotas y lo hacen seguros", explica.

La estrategia de seguridad en Benito Juárez ha dado buenos resultados

Por 3 años consecutivos, la alcaldía Benito Juárez se ha posicionado con el mejor índice de percepción positiva en la Ciudad de México y en esta ocasión se ubicó en el primer lugar a nivel nacional. Del 2019 al 2023 incrementó en 37.9 el porcentaje de percepción de seguridad, es decir, pasó de 46.3 a 84.2 por ciento.

