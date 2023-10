Temístocles Villanueva quiere ser el alcalde de la Cuauhtémoc: "Ser diputado me ayuda a estar cerca de la gente"

Temístocles Villanueva, diputado local por Morena en la Ciudad de México y aspirante a ser abanderado de su partido en las próximas elecciones para alcalde de Cuauhtémoc, habló sobre sus aspiraciones y su visión de la demarcación capitalina. Dijo que respetará los tiempos que defina Morena para el proceso, pero que ya se encuentra trazando un proyecto que defina su visión de trabajo.

"No podemos hablar de candidaturas ni de propuestas, pero el ser diputado es muy útil para estar cerca de la gente que quieres defender y que representas", explicó.

En entrevista con Blanca Becerril para Reporte H en El Heraldo Media Group, el legislador capitalino habló sobre el plan colaborativo que propuso para recuperar la alcaldía Cuauhtémoc. "El desgaste que han tenido los partidos, ha generado que la gente ya no piense en votar por un partido en específico. Ahora es más común escuchar que la gente va a votar por un candidato o candidata. Y mi propuesta es generar un proyecto que atienda sus necesidades, sus problemáticas y eso nos ha permitido generar una ruta de foros, para encontrar sus necesidades principales", abundó.

Temístocles Villanueva quiere ser alcalde de Cuauhtémoc

FOTO: El Heraldo TV

Tenemos el 70 por ciento del patrimonio cultural de la CDMX

Temístocles Villanueva habló sobre los puntos más importantes en los que se fundamenta su visión de trabajo, porque la alcaldía Cuauhtémoc es muy plural y muy rica. "Tenemos rutas de trabajo de medio ambiente, de desarrollo económico, del desarrollo de nuevas tecnologías y también del turismo", dijo.

"Somos una alcaldía que alberga casi la mitad de las habitaciones de hotel que hay en la Ciudad de México. Tenemos el 70 por ciento del partimonio cultural de la Ciudad de México y aportamos casi el 5 por ciento del producto interno bruto de la República Mexicana"

Dijo que la alcaldía Cuauhtémoc ha tenido muchas polémicas, que no han permitido atender las problemáticas fundamentales. "La alcaldesa es un personaje muy construido, pero que no comprende la función del servicio público. Un gobernante es un servidor público y tiene que salir a buscar lo que necesita la gente, no esperando a que llegue la gente a decirle qué le falta", finalizó.

